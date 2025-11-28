Influenciadora de Anápolis constrói mansão de R$ 2 milhões e surpreende ao mostrar estado do imóvel quando chove

Em vídeo, ela acusa construtora responsável de entregar imóvel com infiltrações e falhas de acabamento

Gabriella Pinheiro - 28 de novembro de 2025

Imagem mostra mansão com infiltrações, em Anápolis. (Foto: Reprodução/ TikTok)

O que deveria marcar o início de uma nova etapa na vida da influenciadora Larissa Henringer, de 37 anos, acabou se transformando em uma ‘dor de cabeça’. A mansão de R$ 2 milhões, localizada no condomínio Terras Alphaville, em Anápolis, foi construída há menos de um ano, mas, segundo ela, apresenta uma série de defeitos estruturais.

Em vídeo publicado no TikTok, Larissa afirma que a construtora responsável pela obra entregou o imóvel com infiltrações, falhas de acabamento e problemas que se tornam ainda mais graves durante períodos de chuva.

Logo no início da gravação, a influenciadora mostra uma mancha no teto causada por infiltração. Ela relata temer que a escada da casa desabe durante período de chuvas.

O problema não se limita a um único cômodo. Segundo Larissa, há manchas no piso, um buraco no gesso e até uma poça d’água acumulada na parte superior da residência.

“Apesar de ser uma propriedade de alto padrão, a água fica toda empossada quando chove porque não fizeram o escoamento correto para o ralo”, afirma.

Além das infiltrações, a influenciadora aponta falhas na pintura e rachaduras nas paredes. Ela também destaca que os rodapés prometidos pela construtora não foram instalados.

O caso mais crítico, segundo Larissa, está em um dos quartos, que precisou ser interditado devido à intensidade da infiltração.

“Esse quarto chega a ter cheiro de água. Seria mais fácil transformar ele em uma sauna do que tentar resolver”, diz.

Veja o vídeo:

