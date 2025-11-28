Juíza ordena tornozeleira para Daniel Vorcaro, que deve ser solto

Dono do Banco Master foi preso pela Polícia Federal na noite do último dia 17, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior

Folhapress - 28 de novembro de 2025

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal (Foto: Reprodução)

ANA POMPEU – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu nesta sexta-feira (28) determinar a soltura do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que havia sido preso pela Polícia Federal na noite do último dia 17 quando se preparava para embarcar num voo para o exterior.

A decisão da Juíza Solange Salgado da Silva estendeu a decisão aos demais investigados. Determinou ainda o uso de tornozeleira eletrônica.

Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A operação, chamada de Compliance Zero pela PF, teve o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

Foram presos preventivamente, além de Vorcaro e Augusto Lima, Luiz Antônio Bull, diretor de riscos do banco, Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de tesouraria e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master.