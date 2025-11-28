Luz de advertência laranja obrigatória para motoristas a partir de 2026: veja o que muda no Brasil

Nova luz de emergência começa a valer na Espanha e gera dúvida entre motoristas brasileiros; veja se haverá mudanças no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 28 de novembro de 2025

Luz obrigatória a partir de 2026 (Foto: Reprodução)

A partir de 1º de janeiro de 2026, a Espanha vai substituir o tradicional triângulo de sinalização por uma luz de advertência laranja chamada V16.

A mudança aparece como parte do novo código de trânsito espanhol e tem o objetivo de aumentar a segurança de motoristas em situações de pane ou acidente. A notícia viralizou no Brasil e levantou a dúvida: será que essa regra também vale por aqui?

Segundo o regulamento espanhol, a luz V16 será obrigatória em autoestradas e vias expressas. Ela pode ser instalada no teto do veículo, evitando que o motorista saia para colocar o triângulo na pista: situação considerada de alto risco.

O feixe de luz laranja pode ser visto a até 1 km de distância, aumentando a visibilidade e reduzindo chances de acidentes secundários.

Outra vantagem é que o dispositivo envia automaticamente a localização do carro para os serviços de emergência, acelerando o atendimento.

Preciso comprar uma luz V16 no Brasil?

Somente veículos registrados na Espanha precisam cumprir a nova regra. A compra da luz V16 no Brasil, portanto, não é obrigatória e não substitui o triângulo previsto no CTB.

Ela pode ser adquirida apenas como item extra de segurança, mas sem validade como equipamento oficial

O Código de Trânsito Brasileiro não prevê o uso obrigatório da luz V16. O CTB continua exigindo:

Pisca-alerta

Triângulo de sinalização a pelo menos 30 metros do veículo

De acordo com o artigo 46 do CTB e a Resolução do Contran nº 36/98, a sinalização deve seguir o padrão tradicional, com uso do triângulo ou equipamento similar. Nada foi alterado no Brasil.

O CTB determina que, sempre que houver necessidade de imobilizar o veículo por pane ou acidente, o motorista deve:

Acionar as luzes de advertência (pisca-alerta)

Posicionar o triângulo de sinalização de forma perpendicular à via

Garantir boa visibilidade do equipamento

Contudo, para derramamento de carga, a orientação é a mesma, podendo ser complementada com cones, cavaletes e dispositivos temporários indicados pelo Contran.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!