Motociclista que estava há mais de uma semana internado morre após grave acidente em Goiânia

Colisão aconteceu na Alameda Marginal Botafogo, região Central da capital

Da Redação - 28 de novembro de 2025

Nadson morreu após mais de uma semana internado no Hugo em razão do grave acidente automobilístico. (Foto: Reprodução)

O motociclista Nadson Mikael Cotrim da Costa, de 26 anos, morreu em decorrência de um grave acidente automobilístico, em Goiânia. A informação foi confirmada por familiares na madrugada desta sexta-feira (28).

O acidente aconteceu ainda no dia 19 deste mês, na Alameda Marginal Botafogo, região Central da capital.

Nadson teria perdido o controle da motocicleta e colidido contra uma barreira de proteção instalada ao longo da via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros, encaminhado em estado grave ao Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Apesar dos esforços da equipe médica, Nadson não resistiu e teve o óbito confirmado.

