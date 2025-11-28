Motociclista que estava há mais de uma semana internado morre após grave acidente em Goiânia
Colisão aconteceu na Alameda Marginal Botafogo, região Central da capital
O motociclista Nadson Mikael Cotrim da Costa, de 26 anos, morreu em decorrência de um grave acidente automobilístico, em Goiânia. A informação foi confirmada por familiares na madrugada desta sexta-feira (28).
O acidente aconteceu ainda no dia 19 deste mês, na Alameda Marginal Botafogo, região Central da capital.
Nadson teria perdido o controle da motocicleta e colidido contra uma barreira de proteção instalada ao longo da via.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros, encaminhado em estado grave ao Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).
Apesar dos esforços da equipe médica, Nadson não resistiu e teve o óbito confirmado.
