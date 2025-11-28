UEG abre novo curso de especialização gratuito e EAD para interessados de todo o Brasil

Pós-graduação terá 100 vagas e poderá ser cursada de qualquer estado

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

Fachada da Universidade Estadual de Goiás (UEG). (Foto: Divulgação/UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) lançou uma especialização gratuita e a distância que poderá ser cursada por candidatos de todas as regiões do país.

O anúncio foi oficializado após a assinatura do convênio entre a instituição e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), realizada nesta quinta-feira (27) no Gabinete da Reitoria, em Anápolis.

O acordo institui a Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Cultural e marca a abertura dos editais de seleção.

O programa é o primeiro curso gratuito na área de gestão cultural ofertado pelo Governo de Goiás, o que representa um avanço relevante na formação e qualificação de profissionais do setor.

A especialização terá duração de 18 meses, com início previsto para fevereiro de 2026, e reforça o compromisso do Estado em capacitar gestores públicos e agentes culturais em um segmento que cresce nacionalmente.

As atividades serão realizadas na Unidade Universitária Goiânia-Laranjeiras, em formato totalmente a distância, com aulas síncronas e telepresenciais apoiadas pelo Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede da UEG.

A estrutura foi planejada para atender às demandas práticas da gestão cultural e permitir que interessados de qualquer região do Brasil tenham acesso à formação.

O objetivo é ampliar a atuação de profissionais do setor público e de agentes culturais, contribuindo para o fortalecimento e a qualificação das políticas desenvolvidas na área.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 4 a 18 de dezembro. O edital completo está disponível no site do Núcleo de Seleção da UEG e reúne todas as informações para candidatos de todo o país.

