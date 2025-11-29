Cientistas descobrem técnica capaz de fazer cães e gatos voltarem a enxergar

Segundo a equipe responsável pelo estudo, mais de 400 cães já passaram pelo procedimento com excelentes resultados

Pedro Ribeiro - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Cães e gatos fazem parte da rotina de milhões de famílias, e por isso qualquer problema de visão nos animais gera preocupação imediata.

Por isso, uma nova descoberta científica chamou a atenção.

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram uma técnica capaz de ajudar cães e gatos com lesões graves na córnea a recuperar a visão.

A novidade, além de promissora, já mudou o tratamento de muitos animais e pode transformar a realidade de quem convive com essas doenças oculares.

A técnica usa um biotecido feito a partir da pele de tilápia-do-nilo. O material funciona como um enxerto e acelera a cicatrização em casos de úlceras ou danos profundos na córnea.

Como o procedimento é simples e de baixo custo, muitos tutores têm encontrado uma alternativa mais acessível e eficaz.

Como funciona o enxerto feito com pele de tilápia

Os pesquisadores criaram uma membrana rica em colágeno, uma substância essencial para a regeneração celular.

Durante a cirurgia, os veterinários aplicam essa membrana sobre a área lesionada.

Ela atua como um curativo, protege a região e estimula a reconstrução dos tecidos.

Com o tempo, a própria membrana é absorvida pelo organismo do animal.

Por ser biocompatível e flexível, causa menos irritação e reduz o risco de rejeição.

Resultados que surpreenderam os especialistas

Mais de 400 cães já passaram pelo procedimento, e a maioria apresentou recuperação rápida.

Em muitos casos, o tempo de cicatrização foi menor do que o observado com outros materiais importados feitos de tecido bovino ou suíno.

Assim, cães e gatos que antes poderiam perder a visão agora têm grandes chances de recuperação completa.

Cães braquicéfalos, como pug, buldogue e shih-tzu, se beneficiam ainda mais.

Como esses animais têm olhos maiores e focinho mais curto, sofrem com lesões na córnea com muito mais frequência.

O que os pesquisadores esperam daqui pra frente

Depois dos excelentes resultados em cães e gatos, os cientistas decidiram estudar o uso do biotecido em humanos.

A pele de tilápia, por exemplo, tem características parecidas com a dura-máter, a camada que protege o cérebro.

Por isso, os testes agora avançam para avaliar o uso em cirurgias cranianas.

A equipe já prepara a documentação para pedir autorização ao Comitê de Ética da universidade.

Se os próximos passos derem certo, a técnica poderá ajudar muito mais do que cães e gatos.

Por que essa descoberta é tão importante

A combinação de baixo custo, eficácia e rápida recuperação torna essa técnica um grande avanço.

Além disso, ela abre espaço para novas pesquisas e para o desenvolvimento de tratamentos menos invasivos.

Assim, tutores ganham mais opções, veterinários contam com novas ferramentas e animais têm mais chances de recuperar a visão com qualidade.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!