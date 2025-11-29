Encapuzado invade residência e mata homem a tiros em Anápolis

Vítima foi executada dentro da sala da casa onde estava, segundo relato de testemunhas à PM

Da Redação - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um homem foi morto a tiros dentro de uma casa na Avenida Professor Benvindo Machado, no Jardim das Oliveiras, em Anápolis, na noite deste sábado (29).

O crime aconteceu por volta das 21h e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram uma testemunha visivelmente abalada. Ela contou que estava na sala quando ouviu um estrondo no portão e, em seguida, viu um homem encapuzado invadir o imóvel perguntando quem era “Zé Galinha”.

Ainda segundo o relato, ao identificar Aparecido José Dias, de 47 anos, que estava deitado no chão da sala, o invasor sacou uma pistola e disparou várias vezes. A ação durou poucos segundos, e o criminoso fugiu logo depois.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas confirmaram a morte de Aparecido no local.

A área permaneceu isolada até a chegada da perícia. Imagens de câmeras de segurança da rua devem auxiliar na identificação do autor e no esclarecimento da motivação do crime.

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil (PC).

