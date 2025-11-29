Influenciador Thiago Schutz é preso em SP sob acusação de violência doméstica

Conforme vítima, agressão teria começado após ela se recusar a praticar sexo anal

Folhapress - 29 de novembro de 2025

Influenciador Calvo do Campari,Thiago Schutz. (Foto: Instagram/Reprodução)

ISABELLA MENON

Thiago Da Cruz Schoba, que tem um um perfil em uma rede social em que se intitula Thiago Schutz e é conhecido na internet como Calvo do Campari, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (28) na cidade de Salto, no interior paulista, sob acusação de violência doméstica. Neste sábado (29), após audiência de custódia, o influenciador foi solto.

O advogado dele, Guilherme Wiltshire, afirmou à Folha, em nota, que o influenciador “está colaborando integralmente com a Justiça e respeitará todas as determinações legais”. A defesa dele acrescentou que, por orientação jurídica, Thiago não comentará o caso até a conclusão das investigações.

A mulher que acionou a polícia contra Thiago afirmou ter sido agredida e vítima de uma tentativa de estupro, segundo a advogada Nayara Thibes. “Trata-se de uma conduta repugnante, covarde e absolutamente intolerável sob qualquer perspectiva jurídica, ética ou humana”, disse Nayara, também em nota.

“Reafirmamos que adotaremos todas as medidas legais cabíveis para assegurar que o responsável seja rigorosamente responsabilizado, respondendo por cada violência praticada”, acrescentou a advogada.

De acordo com o boletim de ocorrência ao qual a reportagem teve acesso, a namorada dele afirmou à Polícia Civil que eles iniciaram um relacionamento há três meses. Ainda segundo ela, durante a noite desta sexta, enquanto mantinham relações, ele pediu que eles praticassem sexo anal. Ela, no entanto, negou.

Ainda conforme seu relato à polícia, após a negativa, ele a agarrou e a agrediu, puxando seus cabelos, dando tapas e apertando seu pescoço. Também teria a jogado no chão.

A mulher de 30 anos afirmou, de acordo com o registro policial, que conseguiu se vestir às pressas, fugir do local e ligar para a Polícia Militar. Ela foi encaminhada para um hospital.

Ela solicitou uma medida protetiva de urgência contra o influenciador e manifestou o desejo de representar contra ele.

Thiago, por sua vez, relatou à polícia que “nunca forçou nenhum tipo de relação sexual” e que, na verdade, foi “a vítima que começou a agredi-lo”. Ele alegou que, para se defender, chutou a mulher para fora da cama apenas para afastá-la.

Consta do boletim de ocorrência que a vítima apresentou um vídeo que mostra as agressões que sofreu. De acordo com as fichas de atendimento médico, houve indicação de lesões corporais.

Diante das informações, Thiago foi preso em flagrante.

O influenciador foi proibido de sair da comarca com mais de dez dias sem autorização, de frequentar bares, cassinos e casas noturnas.

CALVO DO CAMPARI

Thiago, que tem mais de 461 mil seguidores na internet, diz na biografia do Instagram que comenta “a realidade dos relacionamentos atuais”. Ele costuma falar sobre como as mulheres seriam “caras” e sobre a valorização do que chama de homem moderno.

Em 2023, o coach de masculinidade ficou conhecido com um corte que circulou nas redes sociais de uma participação dele num podcast. Ele falava sobre o dia em que se sentiu incomodado por uma mulher oferecer a ele uma cerveja enquanto bebia Campari.

Ele alegava que tudo não passava de um teste para ver se ele abriria mão da bebida avermelhada e a acompanharia na cerveja. Memes foram criados, e o nome do coach ficou entre os assuntos mais comentados. Na internet, passaram a chamá-lo de Calvo do Campari.