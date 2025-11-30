A cidade brasileira que virou referência mundial em limpeza urbana e disciplina dos moradores

Conhecida pela organização exemplar, Maringá vem chamando atenção de pesquisadores internacionais por unir planejamento urbano moderno e participação ativa dos moradores

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

Maringá reconhecida como cidade brasileira referência em limpeza urbana (Foto: Divulgação)

A cidade brasileira que ganhou reconhecimento mundial pela limpeza urbana e disciplina dos moradores é Maringá, no norte do Paraná.

O município se destaca há anos por manter ruas limpas, áreas verdes bem cuidadas e um estilo de vida coletivo voltado para a organização.

Esse conjunto fez com que Maringá aparecesse em rankings internacionais e se tornasse objeto de estudo para urbanistas de vários países.

O que mais chama atenção é que essa estrutura não surgiu apenas de investimentos públicos, mas também de um comportamento coletivo que se consolidou com o tempo. Como o modelo funciona diariamente, o resultado aparece em todas as partes da cidade.

O planejamento urbano que ajudou a moldar o comportamento dos moradores

Parte do sucesso de Maringá veio do seu planejamento urbano original, inspirado no conceito de “cidade-jardim”.

Ruas largas, regiões arborizadas e bairros com distribuição equilibrada de áreas verdes criaram uma identidade forte. Essa configuração favoreceu a circulação de pessoas e facilitou ações de limpeza, varrição e manutenção.

Com o passar dos anos, o próprio desenho da cidade estimulou os moradores a manter calçadas limpas, respeitar espaços públicos e cuidar das áreas de convivência.

Como consequência, a disciplina virou hábito diário e ajudou a preservar a imagem de cidade bem organizada.

Como a participação da população elevou o padrão de limpeza urbana

Outro ponto decisivo para que Maringá se tornasse referência mundial foi a colaboração ativa da população.

A cidade desenvolveu campanhas de conscientização que se repetem ao longo dos anos, reforçando ideias simples como separar lixo, respeitar horários de coleta e não descartar resíduos em locais públicos.

Esse senso coletivo cresceu tanto que virou comportamento social. Moradores fiscalizam o próprio bairro, alertam vizinhos sobre descarte irregular e participam de ações comunitárias.

Como essa disciplina acontece todos os dias, o impacto é visível em qualquer região da cidade.

Além da postura dos moradores, Maringá ampliou rotas de coleta, melhorou o sistema de varrição e adotou ações de controle ambiental que reduziram o acúmulo de resíduos.

A prefeitura também investiu em tecnologia para monitorar áreas críticas e em programas que reforçam o cuidado com espaços públicos.

O resultado dessa combinação é percebido no baixo índice de sujeira nas ruas, no bom estado das áreas verdes e na sensação geral de cidade organizada.

Esses fatores fizeram com que Maringá fosse vista como exemplo e referência para estudos sobre urbanismo sustentável.

