A mistura caseira que remove gordura do fogão em segundos e deixa brilhando de novo

30 de novembro de 2025

A gordura do fogão costuma se formar rapidamente porque respingos de óleo, vapor quente e partículas de comida se misturam e aderem à superfície aquecida.

Quando essa camada esfria, ela endurece e fica difícil de remover apenas com sabão. Como o fogão é usado todos os dias, cada nova refeição cria mais resíduos, e a sujeira acaba se transformando em uma película pegajosa.

É por isso que, em muitas casas, o brilho desaparece e o fogão parece sempre engordurado, mesmo após a limpeza convencional.

A mistura caseira que age em segundos e solta a gordura sem esforço

A mistura mais eficaz para remover a gordura do fogão combina detergente, álcool e bicarbonato, criando uma solução poderosa que solta a sujeira em segundos.

O detergente quebra a gordura, o álcool acelera a evaporação e aumenta o poder de limpeza, enquanto o bicarbonato atua como microabrasivo suave, ajudando a levantar resíduos mais antigos sem riscar a superfície.

Quando esses três ingredientes trabalham juntos, a gordura amolece rapidamente e sai com uma única passada do pano.

Como preparar a mistura e aplicar da maneira correta

O preparo é simples e usa apenas itens que quase todo mundo tem em casa:

Misture duas colheres de bicarbonato,

Meia colher de detergente,

Uma tampa de álcool.

Complete com um pouco de água morna até formar uma pasta leve.

Depois disso, aplique a mistura diretamente sobre a gordura do fogão e espere de 30 a 40 segundos. Esse tempo curto é suficiente para que a solução comece a quebrar a camada de sujeira. Em seguida, basta passar um pano úmido e remover tudo. O brilho aparece na hora.

Para fogões muito engordurados, vale repetir o processo apenas nas regiões mais críticas.

Como manter o brilho por mais tempo após a limpeza

Depois de remover a gordura do fogão, um truque simples ajuda a manter o brilho por vários dias: passar um pano levemente umedecido com álcool. Isso cria uma camada fina que evita a aderência de novos respingos e facilita a limpeza da próxima vez.

Também é útil limpar a superfície imediatamente após cozinhar, antes que a gordura esfrie e endureça. Pequenas manutenções fazem com que o brilho dure muito mais.

