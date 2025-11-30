Ainda não se sabe o porquê de briga generalizada entre mulheres em lanchonete de Anápolis

Polícia Militar foi acionada após no local, mas só conseguiu identificar uma pessoa

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma confusão generalizada envolvendo um grupo de mulheres terminou em quebradeira dentro de um bar na noite do último sábado (29), no Conjunto Filostro Machado, em Anápolis.

O episódio ocorreu pouco depois do fim da partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pela final da Libertadores, quando clientes acompanhavam a movimentação pós-jogo.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento acionou o 190 relatando que ao menos quatro mulheres estavam em “vias de fato” dentro do local.

Quando a equipe policial chegou, encontrou mesas e cadeiras quebradas, além de clientes assustados com a confusão.

O comerciante contou aos militares que o grupo iniciou uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram empurrões, gritos e cadeiras sendo arremessadas durante a briga.

Uma das jovens envolvidas permaneceu no local e foi apontada pelo dono do bar como responsável por jogar cadeiras que acabaram danificadas.

Ela conversou com o proprietário, e ambos chegaram a um acordo, optando por não prosseguir com queixa formal no momento. A ocorrência foi registrada apenas como averiguação.

Os demais participantes da confusão fugiram antes da chegada da PM e não foram identificados. Ninguém ficou gravemente ferido.

A cadeira plástica quebrada foi apresentada aos policiais como parte dos danos causados no estabelecimento.

O caso segue registrado pelo 3º Comando Regional da Polícia Militar e pode ser retomado caso o proprietário decida representar posteriormente.

