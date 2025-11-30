Ainda não se sabe o porquê de briga generalizada entre mulheres em lanchonete de Anápolis
Polícia Militar foi acionada após no local, mas só conseguiu identificar uma pessoa
Uma confusão generalizada envolvendo um grupo de mulheres terminou em quebradeira dentro de um bar na noite do último sábado (29), no Conjunto Filostro Machado, em Anápolis.
O episódio ocorreu pouco depois do fim da partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pela final da Libertadores, quando clientes acompanhavam a movimentação pós-jogo.
De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento acionou o 190 relatando que ao menos quatro mulheres estavam em “vias de fato” dentro do local.
Quando a equipe policial chegou, encontrou mesas e cadeiras quebradas, além de clientes assustados com a confusão.
O comerciante contou aos militares que o grupo iniciou uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram empurrões, gritos e cadeiras sendo arremessadas durante a briga.
Uma das jovens envolvidas permaneceu no local e foi apontada pelo dono do bar como responsável por jogar cadeiras que acabaram danificadas.
Ela conversou com o proprietário, e ambos chegaram a um acordo, optando por não prosseguir com queixa formal no momento. A ocorrência foi registrada apenas como averiguação.
Os demais participantes da confusão fugiram antes da chegada da PM e não foram identificados. Ninguém ficou gravemente ferido.
A cadeira plástica quebrada foi apresentada aos policiais como parte dos danos causados no estabelecimento.
O caso segue registrado pelo 3º Comando Regional da Polícia Militar e pode ser retomado caso o proprietário decida representar posteriormente.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!