Jovem é espancado em Anápolis após agredir companheira e familiares revidarem

Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Heana após ser encontrado ensanguentado, caído ao chão e com dificuldades na fala

Natália Sezil - 30 de novembro de 2025

Caso ganhou reviravolta após jovem que espancou companheira ser agredido pelo pai e irmão dela. (Foto: Reprodução e Divulgação)

Um jovem, de 18 anos, foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após supostamente espancar a companheira, e o pai e o irmão dela revidarem o ataque, na madrugada deste domingo (30).

O caso aconteceu na Vila Santa Isabel, região Norte de Anápolis. A confusão teria começado na residência do casal, quando o jovem teria entrado no quarto da parceira, de 35 anos, a puxado da cama e começado a agredi-la, enquanto perguntava sobre uma motocicleta.

Ele teria a socado no rosto diversas vezes e, depois, quebrado um espelho, espalhando sangue pela casa – onde foram encontrados respingos por diversos cômodos.

Em resposta, o pai da mulher, de 53 anos, e o irmão dela, de 28, teriam saído em defesa dela e atacado o jovem, já no meio da rua.

A cena foi presenciada por testemunhas, que acionaram a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, as autoridades de depararam com o jovem caído ao solo, com diversos ferimentos pelo corpo. Ensanguentado, ele reclamava de dor especialmente nos braços e apresentava dificuldades na fala.

Diante disso, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Heana. Já o pai e o irmão da mulher foram levados à Central de Flagrantes.

Na delegacia, a Polícia Civil (PC) deliberou pela instauração de uma Verificação de Procedência de Informações (VPI), para apurar o que aconteceu e qual foi a dinâmica das agressões. Por fim, a vítima decidiu solicitar medida protetiva.

Em caso de agressão, denuncie

Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.

O Centro de Referência da Mulher, na Travessa Francisco da Luz Bastos, no Centro de Anápolis, também fica disponível para prestar serviços de orientação jurídica e acompanhamento psicológico e social.

