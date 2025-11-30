Alerta da Polícia Civil de Goiás: novo golpe em quem compra e vende na internet

Cai na armadilha quem topa “acordo” que, em tese, seria bom para ambos os lados. Cartilha ensina como se prevenir

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2025

1ª Delegacia Regional de Polícia (1ª-DRP), em Goiânia.

A Polícia Civil (PC) emitiu um alerta à população diante de denúncias envolvendo o golpe do falso intermediário — ação criminosa comum em negociações de compra e venda on-line.

Na prática, conforme a corporação, o criminoso encontra um telefone em sites de vendas on-line, copia um anúncio e cria outro idêntico, porém com valor mais baixo, a fim de atrair interessados.

Apresentando-se como vendedor ele afirma que irá pagar uma dívida usando o bem anunciado e pede sigilo para “garantir um lucro” ao comprador.

Dessa forma, o golpista repassa contas de terceiros para receber o pagamento. Após a transferência, ele marca um encontro em um cartório para a assinatura de um recibo — e é somente nesse momento que as vítimas descobrem o golpe.

Para se prevenir, a PC orienta que os cidadãos conversem diretamente com o vendedor ou comprador, vejam o bem pessoalmente em um local público e movimentado — de preferência, na companhia de alguém — além de confirmar se quem está vendendo é realmente o proprietário do item.

Também é essencial verificar se a conta bancária informada pertence ao vendedor ou a um familiar próximo. Ainda, quando possível, utilize pagamentos oficiais das plataformas de venda.

Em caso de suspeita, é possível denunciar imediatamente à Polícia Civil, apresentando todos os comprovantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!