Apostadores em Goiás acertam dezenas e levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 27 milhões

Próximo sorteio acontece na terça-feira (02) e contará com premiação em R$ 3,5 milhões

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

O concurso 2945 da Mega-Sena, realizado no último sábado (29), foi marcado por sorte para 11 apostadores de Goiás, que juntos conquistaram um total de R$ 108.384,54.

Organizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com uma premiação total de R$ 27 milhões, e as dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 07 – 27 – 33.

Entre as apostas ganhadoras, quatro foram registradas em Goiânia, nas loterias Fama e Fortuna, Sol Nascente, Mega Sorte e Ponto da Sorte.

Em Anápolis, um jogador também levou parte do prêmio ao apostar na Lotérica Anashopping.

Também foram registradas apostas vencedoras em Ipameri, Porangatu, Posse, Rio Verde e Santa Helena de Goiás. Cada apostador recebeu R$ 9.853,14.

O próximo sorteio da Mega-Sena (concurso 2.946) acontece na terça-feira (02) e contará com uma premiação estimada em R$ 3,5 milhões.

