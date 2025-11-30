Este aparelho discreto da cozinha pode estar aumentando sua conta de luz todo mês sem você perceber

Um eletrodoméstico comum, que fica ligado 24 horas por dia, está entre os maiores responsáveis pela conta de luz alta – e muita gente nem imagina o quanto ele consome

Gabriel Yuri Souto - 30 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Energisa)

O aparelho da cozinha que mais pesa na conta de energia é justamente aquele que a maioria das pessoas ignora no dia a dia.

Ele permanece ligado o tempo todo, funciona sem interrupções e precisa compensar variações internas de temperatura para manter tudo preservado.

Embora pareça inofensivo, o consumo acumulado ao longo do mês é muito maior do que o de eletrodomésticos usados por apenas algumas horas.

O problema fica ainda mais evidente em casas que não realizam manutenção regular, pois qualquer defeito interno ou mau uso faz o consumo subir rapidamente, mesmo que o equipamento pareça funcionando normalmente.

Por que o consumo aumenta mesmo quando o aparelho parece funcionando bem

O vilão oculto é a geladeira, o eletrodoméstico que mais consome energia entre todos os equipamentos da casa.

Ela gasta mais porque trabalha 24 horas por dia, alternando ciclos de resfriamento que dependem da temperatura ambiente e da quantidade de alimentos armazenados.

Quando a porta é aberta com frequência, quando o freezer acumula gelo ou quando as borrachas de vedação não fecham corretamente, o motor precisa trabalhar por períodos mais longos.

Como consequência, o gasto elétrico dispara em silêncio. Cada ciclo adicional aumenta o tempo de funcionamento do compressor, que é justamente a peça que mais consome energia dentro da geladeira.

Os hábitos que fazem a geladeira gastar ainda mais energia

Muitos comportamentos comuns intensificam o consumo e passam despercebidos. Abrir a porta repetidamente, guardar comida quente e bloquear a circulação de ar interna fazem a geladeira trabalhar sob esforço.

Outro ponto crítico está na temperatura ajustada de forma incorreta, já que níveis muito baixos obrigam o compressor a iniciar ciclos extras ao longo do dia.

Ainda existe o acúmulo de poeira na parte traseira do aparelho, que impede a troca de calor e sobrecarrega o funcionamento. Com o passar dos meses, essa sujeira cria uma barreira térmica que deixa o motor mais quente e ele consome mais energia.

Como reduzir o custo sem trocar o eletrodoméstico

A boa notícia é que pequenas atitudes corrigem esse aumento sem necessidade de comprar um modelo novo. Basta descongelar o freezer regularmente, ajustar a temperatura para níveis intermediários e evitar abrir a porta repetidamente.

Também é importante verificar a borracha da porta, limpar as serpentinas traseiras e manter um espaço mínimo entre a geladeira e a parede para facilitar a ventilação.

Quando essas medidas são mantidas de forma contínua, o aparelho da cozinha volta a trabalhar dentro do consumo normal e a fatura de energia tende a cair nas semanas seguintes.

