Nova carteira de identidade nacional define prazo para aposentar o velho RG: veja quem é obrigado a trocar

Documento unificado passa a substituir o modelo antigo e cria um prazo oficial para que milhões de brasileiros atualizem sua identificação

Gabriel Yuri Souto - 30 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A carteira de identidade nacional se tornou o documento oficial de identificação do brasileiro e trouxe consigo um prazo definido para aposentar o antigo RG.

A mudança busca eliminar duplicidades, reduzir fraudes e unificar os cadastros estaduais, já que cada pessoa poderá ter apenas um único número válido, vinculado ao CPF.

Como a transição envolve milhões de cidadãos, o governo organizou um período de adaptação para que todos tenham tempo de atualizar o documento.

O processo começou de forma gradual, mas agora entra em uma fase mais firme, com regras claras sobre quem precisa trocar e até quando a primeira versão do RG será aceita.

Quem é obrigado a trocar o RG pela carteira de identidade nacional

A obrigação de trocar o documento vale para todos os brasileiros, já que o modelo antigo deixará de ter validade. No entanto, a transição ocorre de forma escalonada.

Quem emitir ou renovar a identidade a partir de agora já recebe automaticamente a carteira de identidade nacional. Já quem ainda usa o RG tradicional poderá utilizá-lo até o fim do prazo definido pelo governo, desde que esteja dentro da validade.

Na prática, isso significa que pessoas com documentos muito antigos, sem prazo de validade visível ou com dados desatualizados serão as primeiras a precisar da troca. Já quem renovou recentemente poderá aguardar mais tempo antes de atualizar.

Qual é o prazo para que o RG deixe de valer em todo o país

O prazo nacional para aposentadoria definitiva do RG é 28 de fevereiro de 2032. Depois dessa data, apenas a carteira de identidade nacional será aceita como documento válido.

Até lá, o RG tradicional continua sendo aceito, mas apenas se estiver dentro da validade e sem rasuras ou danos.

O governo reforça que não há necessidade de correr para trocar imediatamente, já que o período de transição é longo. Mesmo assim, a recomendação é atualizar o documento antes do vencimento para evitar correria quando o prazo final se aproximar.

O que muda no dia a dia com o novo documento unificado

A nova carteira traz informações mais completas e utiliza apenas o CPF como número de identificação. Isso impede que a mesma pessoa tenha vários RGs em diferentes estados.

O documento também vem com QR Code, assinatura digital e elementos que aumentam a segurança contra falsificações.

Outra vantagem é que, com o sistema unificado, órgãos públicos e serviços privados passam a usar uma identificação padronizada em todo o país. Assim, a validação fica mais rápida e diminui a chance de erros em cadastros.

