O recurso escondido no WhatsApp que transforma mensagens longas em áudio automaticamente

Pouca gente conhece, mas existe uma função que converte textos enormes em áudio dentro do próprio celular e facilita a leitura de conversas longas

Gabriel Yuri Souto - 30 de novembro de 2025

O recurso escondido do WhatsApp virou tendência porque muitas pessoas não têm tempo ou paciência para ler mensagens longas.

Conversas extensas, desabafos, instruções ou recados de trabalho acabam tomando tempo e cansando a visão, principalmente no dia a dia corrido. Por isso, ouvir o conteúdo em áudio se tornou muito mais prático.

A boa notícia é que hoje existe uma forma simples de transformar qualquer texto em som, diretamente pelo celular, sem copiar nada para fora do aplicativo.

O recurso que transforma textos longos em áudio automaticamente

O segredo está na ferramenta de leitura em voz alta disponível no próprio sistema do celular. Tanto iPhones quanto celulares Android possuem uma função nativa que lê a tela em voz alta e transforma qualquer texto do WhatsApp em áudio automático.

Na prática, você arrasta a tela, seleciona o texto e deixa o telefone narrar tudo para você.

Esse recurso escondido do WhatsApp não está dentro do aplicativo, mas funciona perfeitamente nele. É tão simples que muita gente não percebe que já tem essa tecnologia instalada.

Como ativar a leitura automática no iPhone

Nos aparelhos da Apple, basta ativar a função chamada “Falar Conteúdo da Tela” nas configurações de acessibilidade. Depois disso, sempre que um texto longo aparecer, você desliza dois dedos de cima para baixo na tela e o iPhone começa a ler tudo em voz alta.

O aparelho reconhece palavras, pontuação e até emojis, tornando a leitura muito mais natural.

Como ativar o recurso de leitura no Android

Nos celulares Android, o recurso fica em “Acessibilidade” e pode aparecer com nomes como “Selecionar para ouvir”, “Leitura da tela” ou “Ler em voz alta”.

Depois de ativado, você toca no ícone de acessibilidade exibido na tela, seleciona o texto desejado e o celular transforma tudo em áudio.

O sistema funciona com conversas, mensagens copiadas, trechos marcados e até notificações longas.

Além de praticidade, a função ajuda quem dirige, quem está ocupado em outra tarefa ou quem tem dificuldade de leitura. O processo poupa tempo, evita cansaço visual e torna a comunicação mais acessível.

Conversas longas deixam de ser um problema e passam a ser consumidas como se fossem podcasts curtos.

E como o recurso escondido do WhatsApp já existe nos celulares, não é preciso instalar aplicativos externos ou usar ferramentas desconhecidas.

