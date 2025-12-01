10 profissões que não existem há mais de 5 anos e ninguém nem percebeu

Tudo isso aconteceu por causa da tecnologia, do avanço da internet e das novas formas de consumo

Pedro Ribeiro - 01 de dezembro de 2025

( Foto: Reprodução/Lan-House Arena Virtual Show)

As profissões mudam tão rápido que muitas somem antes mesmo de a gente notar.

Talvez você nem tenha percebido, mas várias delas desapareceram silenciosamente nos últimos anos.

E isso aconteceu por causa da tecnologia, do avanço da internet e das novas formas de consumo.

Aos poucos, aquilo que parecia comum no dia a dia simplesmente deixou de fazer sentido.

É curioso, porque algumas dessas funções fizeram parte da rotina de muita gente.

Outras, porém, foram embora sem deixar saudade.

Ainda assim, todas mostram como o mercado de trabalho se transforma o tempo todo.

1. Revelador de filme fotográfico de bairro

Durante muitos anos, revelar fotos em lojinhas era parte da rotina de quase toda família.

No entanto, essa realidade mudou rápido. A última geração que usou esse serviço hoje faz tudo direto no smartphone.

Consequentemente, a profissão desapareceu junto com os pequenos estúdios de revelação.

2. Operador de telemarketing discador humano

Antes, ligar número por número era uma tarefa diária. Depois, os robôs assumiram as ligações silenciosamente.

Com isso, a profissão perdeu sentido. Os sistemas automatizados passaram a fazer o trabalho com mais velocidade e menos custo.

3. Entregador de jornal impresso

Por muito tempo, receber jornal em casa era comum. Entretanto, o impresso perdeu espaço para o digital.

O jornal morreu primeiro, e a entrega foi apenas a consequência. A profissão sumiu conforme as assinaturas impressas deixaram de existir.

4. Vendedor de DVD pirata

As banquinhas de DVD eram um fenômeno. Porém, o streaming chegou e matou o negócio antes mesmo de qualquer fiscalização.

Assim, o trabalho desapareceu quase de um dia para o outro. Hoje, assistir filmes e séries é mais fácil e barato online.

5. Lan house

As lan houses foram febre durante os anos 2000. Contudo, a internet rápida em casa se tornou comum.

Isso tirou o último motivo para o emprego existir. Com menos movimento e menos lucro, as lan houses fecharam as portas — e a profissão foi junto.

6. Operador de locadora de videogame

Alugar jogos já fez parte da vida de muitos jovens. Entretanto, o digital engoliu o físico.

As plataformas online substituíram as locadoras, e a profissão desapareceu. Hoje em dia, pouca gente se lembra que alguém trabalhava com isso.

7. Técnico de manutenção de TV de tubo

As antigas TVs eram grandes, pesadas e viviam quebrando. Por isso, essa profissão era muito comum.

Mas tudo mudou. As telas modernas duram mais, custam menos e raramente precisam de reparo.

Consertar TV virou perda de tempo — e o trabalho deixou de existir.

8. Cobrador de ônibus

O cartão, o QR Code e o bilhete único foram reduzindo a necessidade dessa função.

Gradualmente, o cobrador sumiu de muitas cidades. A automação assumiu a cobrança, e a profissão se tornou rara.

9. Digitador de captcha para empresas

Houve um tempo em que empresas contratavam pessoas para resolver captchas manualmente. Porém, a inteligência artificial começou a fazer isso em escala absurda. Por isso, o trabalho deixou de ser viável. A automação eliminou por completo essa função.

10. Recepcionista de hotel que só faz check-in

Antigamente, o check-in exigia atendimento humano.

Mas o autoatendimento assumiu a tarefa. Ele funciona 24 horas por dia e não precisa de folga.

Assim, a profissão perdeu espaço e praticamente desapareceu nas redes mais modernas.

