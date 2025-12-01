Carro cai de ponte e ocupantes ficam submersos em grave acidente no interior de Goiás

Equipes de resgate foram acionadas para socorrer vítimas, que sofreram múltiplas lesões

Augusto Araújo - 01 de dezembro de 2025

Equipes de socorristas foram acionadas após colisão envolvendo três veículos. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas na noite deste domingo (30) para socorrer as vítimas de um grave acidente de trânsito na GO-184, a cerca de 12 km do município de Serranópolis.

Na ocasião, três veículos se chocaram em uma ponte, resultando em diversas vítimas e na queda de um carro dentro de um rio.

Parte dos ocupantes ficaram momentaneamente submersos com a colisão. Porém, testemunhas relataram que dois ocupantes do veículo que caiu no rio conseguiram sair por conta própria, nadando até a margem.

Eles foram amparados por pessoas que passavam pelo local e encaminhados ao hospital de Serranópolis.

Nos outros dois veículos envolvidos, incluindo um Fiat Línea que ficou em uma ribanceira com risco de queda, quatro vítimas foram identificadas.

Três delas receberam atendimento do Samu e uma foi socorrida pelos bombeiros, apresentando suspeita de fratura de clavícula, contusão no ombro e dores abdominais.

Um terceiro veículo, um Fiat Pálio que permaneceu sobre a ponte danificado, também tinha ocupantes feridos, que foram transportados por terceiros ao hospital da cidade antes da chegada dos socorristas.

Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para realizar buscas e identificar se houve vítimas que ficaram submersas após a queda da ponte.

O resgate segue em andamento na manhã desta segunda-feira (1º) e as investigações seguem sob responsabilidade das equipes especializadas.

