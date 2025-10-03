Homem morre após perder o controle da caminhonete e cair dentro de rio, no interior de Goiás

Motorista que passava pelo local prestou assistência às vítimas e ajudou a tirar corpo do falecido do automóvel

Davi Galvão -
Corpo do motorista foi arrastado para fora da caminhonete. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu após perder o controle do veículo e acabar caindo com a caminhonete dentro de Rio Crixás, no município de Formosa, na GO-458, na noite desta quinta-feira (02). Uma mãe, de 53 anos, e a filha dela, de 26, também estavam no automóvel, sendo que a mais jovem precisou de atendimento médico.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, já se deparou com o condutor, sem vida, do lado de fora do veículo, bem como uma das outras ocupantes.

Às autoridades, ela relatou que estava na companhia da filha e da vítima fatal, que era amigo da família e, em determinado ponto do trajeto, ele teria pedido para dirigir a caminhonete, modelo Ford Ranger.

Foi na altura da ponte do Rio Crixás que ele perdeu o controle, batendo na cabeceira da estrutura e caindo com a traseira voltada para o rio, enquanto a dianteira ficou presa em uma árvore.

Logo após o ocorrido, ela utilizou uma bengala para quebrar o vidro e, com a filha, saíram de dentro da caminhonete. Um outro motorista que passava a ajudou e ambos retiraram o corpo do motorista de dentro do automóvel.

Ante a gravidade das lesões, a filha foi encaminhada ao hospital enquanto a mãe permaneceu no local até a chegada das autoridades. A mulher não apresentou ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e ficou responsável pela vítima fatal, que ainda não teve a identidade revelada. O caso segue sendo investigado.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

