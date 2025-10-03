Homem morre após perder o controle da caminhonete e cair dentro de rio, no interior de Goiás

Motorista que passava pelo local prestou assistência às vítimas e ajudou a tirar corpo do falecido do automóvel

Davi Galvão - 03 de outubro de 2025

Corpo do motorista foi arrastado para fora da caminhonete. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu após perder o controle do veículo e acabar caindo com a caminhonete dentro de Rio Crixás, no município de Formosa, na GO-458, na noite desta quinta-feira (02). Uma mãe, de 53 anos, e a filha dela, de 26, também estavam no automóvel, sendo que a mais jovem precisou de atendimento médico.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, já se deparou com o condutor, sem vida, do lado de fora do veículo, bem como uma das outras ocupantes.

Às autoridades, ela relatou que estava na companhia da filha e da vítima fatal, que era amigo da família e, em determinado ponto do trajeto, ele teria pedido para dirigir a caminhonete, modelo Ford Ranger.

Foi na altura da ponte do Rio Crixás que ele perdeu o controle, batendo na cabeceira da estrutura e caindo com a traseira voltada para o rio, enquanto a dianteira ficou presa em uma árvore.

Logo após o ocorrido, ela utilizou uma bengala para quebrar o vidro e, com a filha, saíram de dentro da caminhonete. Um outro motorista que passava a ajudou e ambos retiraram o corpo do motorista de dentro do automóvel.

Ante a gravidade das lesões, a filha foi encaminhada ao hospital enquanto a mãe permaneceu no local até a chegada das autoridades. A mulher não apresentou ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e ficou responsável pela vítima fatal, que ainda não teve a identidade revelada. O caso segue sendo investigado.

