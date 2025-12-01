Casal é preso em Rio Verde, suspeito de espancar filho, após denúncia de vizinhos

Vítima foi encontrada com múltiplas lesões pelo corpo e ficou sob a guarda do Conselho Tutelar

Augusto Araújo - 01 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Civil (PC). (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã deste domingo (30), um casal suspeito de praticar maus-tratos e lesão corporal contra o próprio filho adolescente, de 13 anos, em Rio Verde.

Segundo a corporação, vizinhos relataram que ouviam com regularidade o choro do adolescente, acompanhado de ruídos que sugeriam golpes semelhantes aos de cinto, além de ofensas verbais dirigidas ao menor.

Diante da gravidade das informações, os policiais se deslocaram até o endereço informado.

Ao chegarem à residência, os agentes foram recebidos pelos responsáveis e solicitaram a presença do adolescente.

Durante a verificação, constataram que o menor de idade apresentava múltiplas lesões recentes espalhadas pelo corpo, compatíveis com agressões físicas.

O casal foi imediatamente detido em flagrante e conduzido a uma delegacia de Rio Verde, onde foram realizados os procedimentos legais.

O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu a proteção do adolescente, que será acompanhado pelas autoridades competentes. Por fim, caberá à PC continuar as investigações do caso.

