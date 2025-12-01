Veja os novos radares que começam a operar no Brasil e vão mudar a forma como motoristas são multados

Um novo modelo de fiscalização está chegando às rodovias brasileiras e promete transformar completamente a rotina de quem dirige, já que agora não basta reduzir a velocidade só na frente da câmera

Gabriel Yuri Souto - 01 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Redes Sociais)

Os novos equipamentos instalados em rodovias federais e estaduais deixam de registrar apenas a velocidade no momento do clique. Eles passam a analisar o comportamento do motorista ao longo de todo o percurso, usando um sistema conhecido como radar por tempo.

A tecnologia funciona com câmeras posicionadas em trechos estratégicos que capturam a placa do veículo na entrada e na saída do segmento. A partir disso, o sistema calcula a velocidade média real usada naquele intervalo.

Esse avanço impede que motoristas reduzam a velocidade apenas quando veem a placa de radar e voltem a acelerar logo em seguida.

Agora, a fiscalização acompanha todo o deslocamento, e qualquer aceleração acima do permitido ao longo do trecho é identificada automaticamente.

Como a nova tecnologia muda o comportamento de quem dirige

A adoção dos novos radares deve alterar totalmente a forma como os motoristas se relacionam com o limite de velocidade. Com a média sendo calculada, o hábito de “frear no radar e acelerar depois” deixa de funcionar.

A condução tende a se tornar mais uniforme, tranquila e previsível, o que reduz riscos de acidentes. Como o sistema funciona de maneira contínua, os trechos perigosos têm mais proteção e deixam de depender da fiscalização pontual.

Além disso, especialistas apontam que esse tipo de radar cria mais segurança jurídica, já que a velocidade média elimina dúvidas sobre interpretação ou erro pontual de medição.

Por que os novos radares devem se espalhar rapidamente pelo país

Os primeiros testes mostram queda significativa na velocidade média dos motoristas e redução de ocorrências em trechos críticos. Isso incentiva estados e órgãos federais a ampliar o uso do sistema.

A tendência é que o novo radar seja adotado principalmente em túneis, serras, corredores de alto fluxo e áreas onde as variações bruscas de velocidade aumentam o risco de colisões.

À medida que mais trechos recebem a tecnologia, o comportamento de direção no Brasil tende a mudar, criando um trânsito mais uniforme e menos dependente de alertas visuais.

O que motoristas precisam saber antes que o sistema esteja em todo o país

Com os novos radares, a atenção precisa se concentrar no limite real da via e não apenas nos pontos com câmeras. Manter velocidade compatível durante todo o trajeto passa a ser essencial para evitar multas.

O modelo não exige interação do motorista e dispensa flagrantes visuais, funcionando por análise automatizada da placa.

A fiscalização se torna mais rígida, mas também mais justa, porque acompanha o percurso inteiro em vez de se basear em um único ponto.

