A praia que muda de cor em certas épocas do ano e atrai turistas do mundo todo

Um fenômeno raro transforma a areia de uma praia europeia e cria um espetáculo natural que se repete somente quando as condições do mar permitem

Gabriel Yuri Souto - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Instagram/ @crispelomundo)

A praia que muda de cor e atrai visitantes de vários países está localizada na ilha de Creta, na Grécia. Em determinados períodos do ano, a areia de Elafonisi ganha um tom rosado que parece ter saído de uma pintura.

Esse efeito acontece quando fragmentos microscópicos de corais e conchas vermelhas chegam à costa e se misturam ao fundo claro da praia.

A combinação cria faixas rosadas que se intensificam conforme a luz do sol muda ao longo do dia, produzindo um brilho que impressiona qualquer pessoa que pisa na região.

Por que a cor muda e por que o fenômeno não aparece sempre

A coloração varia conforme a maré, a temperatura do mar e a presença de determinados organismos marinhos que liberam fragmentos rosados durante o processo natural de erosão.

Em períodos de mar calmo, esses fragmentos conseguem se acumular na areia, criando uma faixa visível e contínua. Já em dias de mar mais agitado, o efeito diminui ou desaparece temporariamente.

Esse comportamento imprevisível deixa a experiência ainda mais especial, porque nunca existe garantia de encontrar a praia completamente rosa.

A preservação da vida marinha e o impacto sobre a cor da praia

O fenômeno depende diretamente da saúde dos corais e da fauna da região. Por isso, áreas específicas de Elafonisi são protegidas e possuem regras rígidas para visitantes.

Coletar areia, retirar conchas ou pisar em áreas sensíveis prejudica o ciclo natural que permite o surgimento da cor rosa. A preservação garante que o fenômeno continue acontecendo de forma espontânea, mantendo o equilíbrio ambiental e o encanto que tornou a praia famosa.

Esse cuidado é essencial para que futuras gerações também possam testemunhar o espetáculo natural.

Por que Elafonisi se tornou uma das praias mais fotografadas da Europa

A beleza da água azul-turquesa combinada ao efeito rosado da areia cria contrastes únicos, que mudam conforme o horário. Pela manhã, o rosa aparece mais suave e discreto.

No fim da tarde, a luz solar deixa o tom mais intenso e vibrante. A paisagem, somada ao mar raso e extremamente transparente, tornou o local um dos cenários mais buscados por fotógrafos, viajantes e influenciadores que passam pela Grécia.

O que torna essa mudança de cor tão rara e tão fascinante para turistas

Poucos lugares no mundo reúnem condições suficientes para produzir uma coloração natural que realmente seja visível a olho nu. A composição do fundo, a presença de organismos específicos e a ação das marés precisam acontecer em equilíbrio.

Em Elafonisi, esse encontro existe, mas não de forma previsível. Por isso, quem presencia o rosa na areia costuma lembrar da experiência por muitos anos.

Essa mistura de raridade, surpresa e beleza transforma a praia em um destino inesquecível.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!