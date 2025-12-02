Câmera registra momento exato em que mulher é atropelada em Anápolis

Vítima recebeu primeiros socorros e precisou ser levada até Heana, onde foi hospitalizada

Câmera mostra exato momento em que mulher é atropelada em Anápolis
Imagem mostra mulher atropelada em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o exato momento em que uma mulher, de identidade não revelada, é atropelada enquanto caminhava próximo à calçada. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (1º), no bairro Paraíso, em Anápolis.

Na filmagem, publicada em primeira mão pelo portal Repórter Anápolis, é possível ver a vítima andando quando, às 17h34, ela é atingida em cheio por um carro.

Com o impacto, chega a ser arremessada para frente. Logo em seguida, o motorista desce do veículo e presta socorro à mulher.

Ela sofreu ferimentos graves, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou por atendimento médico.

Diante da situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

 

 

