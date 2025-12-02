Empresária de Senador Canedo flagra “clientes” furtando loja durante Black Friday e faz desabafo: “não são bem-vindas”

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança e o vídeo foi publicado nas redes sociais

Davi Galvão - 02 de dezembro de 2025

Furtos aconteceram durante a Black Friday. (Foto: @hbelt.loja)

Uma loja de vestuário feminino em Senador Canedo passou por uma situação infelizmente já bem conhecida por quem é empreendedor, especialmente no ramo varejista. Em meio aos esforços de colocar em prática uma promoção de Black Friday para aumentar as vendas, o que aconteceu foi um prejuízo de R$ 2 mil, após duas clientes aproveitarem o movimento elevado para furtar o estabelecimento.

A prática criminosa foi exposta pela própria gestão da Hbelt, neste domingo (1°), através das redes sociais. Em uma sequência de postagens nos stories, a proprietária Talline Teixeira se mostrou bastante abalada com o ocorrido e disse que já tomou as devidas medidas com a polícia para tratar da situação.

“Mesmo com sete vendedores não percebemos em momento algum a ação dela. Ela pegava as peças e colocava dentro da roupa e não fez o pagamento. Descobrimos pelas câmeras de segurança vistoriada três dias depois”, contou, em entrevista ao Portal 6.

Nas imagens das câmeras de segurança, também divulgadas pela loja, é possível ver uma das acusadas retirando diversas peças dos cabides e escondendo-as sob as próprias roupas, durante as promoções de Black Friday.

“A pessoa aproveitou o intenso movimento na loja e por dois dias seguidos levou short, macaquinho modelador, calcinha, adesivo para peito e pijamas”, narrou o vídeo.

Talline também aproveitou para fazer um alerta, deixando claro que a loja não é aberta para todas as pessoas.

“A Hbelt não é feita para esse tipo de gente, ela é feita para clientes que são felizes, clientes honestas […] Então eu não quero esse tipo de cliente”, contou.

Ela ainda salientou que, em vista dos acontecimentos recentes, medidas de segurança adicionais precisarão ser adotadas, como limitação de provadores, quantidade de pessoas durante eventos e similares.

