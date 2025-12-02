Identificado homem que morreu ao ser atropelado pelo próprio caminhão em Anápolis
Vítima tentou impedir que o veículo descesse a rampa da garagem e acabou atingida de forma fatal
Ademar Paula Ferreira, de 49 anos, foi identificado como a vítima do grave acidente registrado na noite de terça-feira (02) no Jardim Santa Cecília, em Anápolis.
Ele morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão dentro da garagem onde guardava o veículo.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas depois que moradores perceberam que o caminhão havia passado sobre o homem.
Quando os militares chegaram, encontraram o veículo já estabilizado e Ademar debaixo da estrutura, sem qualquer sinal de vida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.
Relatos colhidos com testemunhas pela Polícia Militar (PM) apontam que o caminhão começou a descer sozinho pela rampa da garagem.
Ao tentar controlar o movimento e impedir que o veículo avançasse, Ademar acabou prensado contra um muro e caiu sob o caminhão, que o atingiu em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).
