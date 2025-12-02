Licitação para ponte na Vila Fabril está em andamento, mas sem previsão de início

Goinfra assumiu obra em parceria com Prefeitura de Anápolis; moradores aguardam há mais de dois anos pela estrutura

Paulo Roberto Belém - 02 de dezembro de 2025

Morador exibiu a estrutura improvisada que está sendo utilizada como travessia. (Foto: Arquivo pessoal)

A licitação para a reconstrução da ponte sobre o Ribeirão João Leite, na Vila Fabril, está em fase final, segundo informou a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

A obra faz parte de uma parceria estabelecida entre o órgão estadual e a Prefeitura de Anápolis, que enfrenta dificuldades financeiras e não dispõe de corpo técnico especializado para executar esse tipo de intervenção.

A Goinfra assumiu a responsabilidade pela construção de três pontes no município: além da Vila Fabril, haverá estruturas na Lapa e em Joanópolis.

De acordo com o órgão, as pontes serão executadas em concreto armado, com 30 metros de extensão cada, substituindo completamente as estruturas atuais.

Apesar do andamento da licitação, a agência não estipulou data para o início das obras. Segundo a Goinfra, esse tipo de intervenção exige levantamentos topográficos e geotécnicos detalhados, além de projetos de maior complexidade.

A ausência da ponte tem gerado transtornos para os moradores da região.

O técnico mecânico Reginaldo Martins Silva, que passa pelo local diariamente, relatou que “é um perrengue” para pessoas idosas e famílias com crianças pequenas. Sem a estrutura, a população precisa utilizar uma travessia improvisada.

A situação se agravou quando uma placa foi instalada no local indicando que as obras começariam em agosto. A data passou há meses sem que as intervenções fossem iniciadas, gerando frustração entre os moradores. A antiga ponte caiu há mais de dois anos.

