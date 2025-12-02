Polícia desmonta esquema que desviou mais de 100 computadores do Governo de Goiás; oito são presos

Segundo investigações, ações eram lideradas por um ex-servidor terceirizado e continha uma rede de receptadores

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2025

Oito pessoas foram presas pela Polícia Civil durante operação. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu oito pessoas nesta terça-feira (02), sob a suspeita de participarem de um esquema de subtração e receptação de computadores pertencentes à Secretaria de Economia do Estado de Goiás.

As detenções ocorreram no âmbito da Operação Parasita, deflagrada nesta data. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.

As ações foram realizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, no Distrito Federal e nos estados do Tocantins e Minas Gerais.

Durante as diligências, um dos receptadores foi preso em flagrante, na capital goiana.

Segundo as investigações, o esquema era liderado por um ex-servidor terceirizado da própria Secretaria da Economia. O grupo também incluía outros terceirizados, prestadores de serviço e uma rede de receptadores.

Conforme apurado, os criminosos desviavam computadores e monitores — mais de 100 unidades — e os repassavam a valores muito abaixo do mercado para o proprietário de uma loja de informática e outros empresários, que posteriormente revendiam os equipamentos.

O desvio foi identificado pela Secretaria da Economia em abril de 2025. Após a descoberta, os envolvidos foram desligados e o caso encaminhado à PC, que avançou nas investigações e deflagrou a operação nesta semana.

A corporação segue com a apuração para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear o destino final dos equipamentos desviados.

Posicionamento

Em nota ao Portal 6, a Secretaria de Economia destacou que forneceu todas as informações e documentos necessários para colaborar com o trabalho da PC.

Além disso, a pasta destacou que “não compactua com qualquer tipo de irregularidade e seguirá adotando todas as medidas administrativas e legais cabíveis”.

Confira a seguir a resposta na íntegra:

“- A Secretaria de Estado da Economia identificou, em abril deste ano, indícios de desvio de computadores de seu patrimônio. Imediatamente após a constatação das irregularidades, os terceirizados envolvidos foram afastados de suas funções e a Secretaria acionou a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) para a devida investigação;

– A pasta forneceu todas as informações e documentos necessários ao trabalho da Polícia Civil, colaborando integralmente com a Operação Parasita;

– ⁠A Secretaria reforça que não compactua com qualquer tipo de irregularidade e seguirá adotando todas as medidas administrativas e legais cabíveis.”

