Polícia desmonta esquema que desviou mais de 100 computadores do Governo de Goiás; oito são presos
Segundo investigações, ações eram lideradas por um ex-servidor terceirizado e continha uma rede de receptadores
A Polícia Civil (PC) prendeu oito pessoas nesta terça-feira (02), sob a suspeita de participarem de um esquema de subtração e receptação de computadores pertencentes à Secretaria de Economia do Estado de Goiás.
As detenções ocorreram no âmbito da Operação Parasita, deflagrada nesta data. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.
As ações foram realizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, no Distrito Federal e nos estados do Tocantins e Minas Gerais.
Durante as diligências, um dos receptadores foi preso em flagrante, na capital goiana.
Segundo as investigações, o esquema era liderado por um ex-servidor terceirizado da própria Secretaria da Economia. O grupo também incluía outros terceirizados, prestadores de serviço e uma rede de receptadores.
Conforme apurado, os criminosos desviavam computadores e monitores — mais de 100 unidades — e os repassavam a valores muito abaixo do mercado para o proprietário de uma loja de informática e outros empresários, que posteriormente revendiam os equipamentos.
O desvio foi identificado pela Secretaria da Economia em abril de 2025. Após a descoberta, os envolvidos foram desligados e o caso encaminhado à PC, que avançou nas investigações e deflagrou a operação nesta semana.
A corporação segue com a apuração para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear o destino final dos equipamentos desviados.
Posicionamento
Em nota ao Portal 6, a Secretaria de Economia destacou que forneceu todas as informações e documentos necessários para colaborar com o trabalho da PC.
Além disso, a pasta destacou que “não compactua com qualquer tipo de irregularidade e seguirá adotando todas as medidas administrativas e legais cabíveis”.
Confira a seguir a resposta na íntegra:
“- A Secretaria de Estado da Economia identificou, em abril deste ano, indícios de desvio de computadores de seu patrimônio. Imediatamente após a constatação das irregularidades, os terceirizados envolvidos foram afastados de suas funções e a Secretaria acionou a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) para a devida investigação;
– A pasta forneceu todas as informações e documentos necessários ao trabalho da Polícia Civil, colaborando integralmente com a Operação Parasita;
– A Secretaria reforça que não compactua com qualquer tipo de irregularidade e seguirá adotando todas as medidas administrativas e legais cabíveis.”
