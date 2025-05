Veja o que já se sabe sobre concurso para Secretaria da Economia com salários de R$ 27 mil

Pasta selecionará 200 novos servidores públicos, que ainda devem receber mais uma parcela de indenização

Natália Sezil - 10 de maio de 2025

Secretaria da Economia de Goiás. (Foto: Secretaria da Economia).

O concurso público que selecionará candidatos para a Secretaria da Economia do Estado de Goiás (Sefaz GO) está um passo mais perto de acontecer.

Isso porque a banca organizadora do exame já foi definida. Segundo divulgado no Diário Oficial do Estado, a Fundação Carlos Chagas (FCC) será responsável pela função.

Ao todo, serão 200 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, cujo salário inicial é de R$ 27.247,26, mais uma parcela indenizatória.

No edital anterior, publicado em 2018, a exigência para se candidatar à função era ter Ensino Superior Completo, em qualquer área de atuação.

Já os requisitos para participar deste processo seletivo ainda devem ser divulgados, quando o edital for lançado. A previsão é que a divulgação aconteça ainda neste mês de maio.

Além das vagas imediatas, outras 100 oportunidades devem ser abertas para cadastro de reserva. Mais detalhes, como o cronograma do concurso, estarão disponíveis no devido edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!