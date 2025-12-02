Túnel de Luz na Praça Tamandaré é reinaugurado para Natal em Goiânia após polêmica

Inicialmente, Mabel havia dito que a estrutura seria erguida em outro ponto da cidade, sem especificar qual

Túnel de luz da Praça Tamandaré é tradição natalina em Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Após uma grande polêmica e até mesmo um cancelamento, o túnel de luz na Praça Tamandaré, em Goiânia, será oficialmente inaugurado nesta terça-feira (02), a partir das 19h, em virtude das comemorações natalinas.

O evento contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia e uma peça teatral, além de presença do Papai Noel. Ao todo, 15 bairros da capital receberão algum tipo de intervenção.

A inauguração da estrutura, porém, vem em meio a uma recente polêmica que quase a fez não sair do papel.

Isso porque o próprio prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que a tradicional atração não seria erguida na Tamandaré este ano, durante a cerimônia de lançamento da edição de 2025 do Natal do Bem.

Inicialmente, Mabel havia dito que o túnel seria transferido para outro ponto da cidade, sem especificar qual.

A proposta era de diversificar as comemorações natalinas pela cidade, com a previsão inicial de 14 praças recebendo algum tipo de intervenção.

Repercussão negativa

Localizado na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, o túnel se tornou um dos pontos mais visitados durante o mês de dezembro.

Após o anúncio de Mabel de que a estrutura não mais seria montada no mesmo local, uma forte repercussão negativa tomou as redes sociais, com internautas questionando o porquê da mudança.

