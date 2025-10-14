Nota Zero para o prefeito Sandro Mabel, por encerrar túnel de luz da Praça Tamandaré
Decisão de apagar um dos cartões-postais mais queridos do Natal goianiense soa como descaso com patrimônio cultural
Para o prefeito Sandro Mabel, que, a pretexto de modernizar a decoração natalina de Goiânia, demonstra pouca sensibilidade ao encerrar uma tradição de mais de 30 anos: o túnel de luz da Praça Tamandaré.
A decisão de apagar um dos cartões-postais mais queridos do Natal goianiense, que faz parte da memória afetiva de gerações, em troca de uma suposta ‘decoração mais dinâmica’ espalhada pela cidade, soa como um descaso com o patrimônio cultural e afetivo da população.
Descontinuar um marco tão consolidado, que atraía famílias e simbolizava a chegada do fim de ano para muitos, é uma escolha que apaga a história e empobrece o espírito natalino da capital.