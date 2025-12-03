Adolescente aprovado em primeiro lugar para direito na UFG revela segredo da preparação

Para atingir o tão sonhado objetivo, ele contou que por vezes teve de sacrificar momentos de lazer

Davi Galvão - 03 de dezembro de 2025

Enzo comemorando a aprovação ao lado do irmão. (Foto: Reprodução)

Em uma conquista impressionante, Enzo de Israel Borges Remy, com apenas 17 anos, alcançou um feito que poucos estudantes conseguem: foi aprovado em primeiro lugar no curso de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O resultado coroou uma rotina de estudos que ele próprio define como estratégica, revelando os métodos que o levaram ao topo da lista.

Morador de Goiânia e recém-formado no 3º ano do Colégio COPE, Enzo contou que a reação ao ver o resultado foi de surpresa e emoção. Ele foi aprovado através do vestibular da própria universidade.

A escolha pelo curso veio depois de um período de dúvidas. Enzo explicou que a decisão só se firmou após reflexão e oração.

Ele também se espelhou no pai e na madrinha, que atuam na área jurídica, além de considerar as possibilidades profissionais oferecidas pelo Direito.

Caminho árduo

Enzo contou que a estratégia que o levou a aprovação começou dentro da sala de aula: “Busquei prestar o dobro de atenção nas aulas do colégio para me dedicar mais nos exercícios à tarde. Sempre fiz uma redação por semana e analisava os erros apontados pelos corretores”.

Diferentemente de muitos candidatos, ele não se guiava por uma carga horária fixa, mas sim por um estudo diversificado, adaptado ao tempo disponível.

Nesse processo, ele lembrou ter aberto mão de momentos de lazer e, em semanas mais apertadas, chegou a escrever redações fora de casa, até mesmo em restaurantes.

A combinação de disciplina, estratégia e ajustes na rotina garantiu ao jovem o primeiro lugar no curso que escolheu, uma conquista que agora inspira outros estudantes que sonham com a aprovação na UFG.

*Com informações do Mais Goiás

