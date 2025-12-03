Conheça cidade goiana que é nacionalmente famosa por conta de uma simples piada

Apesar dos rumores, município reserva cachoeiras de fácil acesso, festa e frutas típicas do Cerrado a quem decidir ir contra o ditado

Natália Sezil - 03 de dezembro de 2025

Cidade de Faina fica no Noroeste goiano. (Foto: Prefeitura Municipal de Faina)

Imagine crescer em uma cidade que é nacionalmente famosa por conta de uma simples piada. Os 7.167 moradores de Faina, no Noroeste goiano, devem conhecer bem a sensação: é que o município passou anos ganhando projeção com uma única história.

Diz o conto popular que um homem estava a caminho da região do Rio Araguaia com a intenção de abandonar alguns gatos.

Passando por Faina, ele decidiu deixar ali os animais. Ao avistarem a cidade, entretanto, conta a história que os gatos logo reclamaram: “Na Faina, não!”.

História conhecida entre os moradores, a piada já compôs o repertório dos comediantes Nilton Pinto e Tom Carvalho, tanto em shows quanto em gravações.

Também já foi mencionada por Leonardo em rede nacional, durante o Domingão, à época apresentado por Fausto Silva. História contada, o cantor é questionado sobre o município e até chega a começar: “Faina é um lugar maravilhoso”. Logo muda de ideia, brincando: “vou mentir também não. Calor desgraçado, lá”.

A piada ganhou tanta repercussão que, em 2019, os fainenses organizaram um movimento com o lema “Faina, sim”. O objetivo era simples: mudar a imagem que se espalhou da cidade.

A campanha mencionava o que o município tem a oferecer aos visitantes: cachoeiras de fácil acesso, a festa do peão do Vale do Araguaia, e as frutas típicas do Cerrado.

Segundo a Administração Municipal, a história de Faina começou em 1952, quando dois desbravadores penetraram o sertão em busca de novas terras para se fixarem. Eles deixaram a fazenda Capim Puba e partiram para Goiás.

O município se emancipou em 1º de junho de 1989, e hoje oferece aos turistas e moradores uma coleção espetacular de cachoeiras e trilhas. Os cenários se erguem em meio a uma região de serras.

Além dos rios do Peixe I e Peixe II, Faina tem, por exemplo, a Cachoeira da Associação Campo da Paz – são oito metros de queda d’água que desaguam em um lago esverdeado.

Mas é preciso atenção: o espaço fica dentro de uma propriedade privada, então é necessário ter autorização para entrar. A Cachoeira na Serra do Faina é outro exemplo de paisagem: a água cai em cascatas, espalhando-se pelas pedras que compõem o relevo.

O município também é caminho para quem vai até Aruanã. Vale a parada: é possível encontrar diversos pratos típicos e iguarias goianas em lanchonetes e restaurantes da cidade.

