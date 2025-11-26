Com cachoeiras mais bonitas, Pirenópolis mantém visitação segura mesmo no período chuvoso

Cidade reforça protocolos de segurança e mostra que a estação das águas também favorece o ecoturismo

Isabella Valverde - 26 de novembro de 2025

Turismo seguro depende também do comportamento do visitante, que deve respeitar orientações, sinalizações e se afastar dos leitos dos rios em caso de chuva. (Foto: Reprodução)

Em Pirenópolis, a chegada das águas transforma a paisagem e reforça o potencial do ecoturismo.

Apesar do receio comum sobre riscos nas cachoeiras durante as chuvas, a cidade mantém a visitação segura graças à combinação entre gestão responsável e características naturais que reduzem o impacto das trombas d’água.

Cachoeiras como a Bonsucesso e a do Rosário seguem entre as principais opções para quem busca contato com a natureza.

A Bonsucesso, que reúne seis quedas d’água em trilha leve, adota monitoramento constante do volume dos rios e fecha o acesso sempre que necessário.

A do Rosário aposta em protocolos rígidos e recomendações ambientais, como evitar o uso de cremes e protetores solares para preservar a pureza das águas.

O turismo seguro depende também do comportamento do visitante, que deve respeitar orientações, sinalizações e se afastar dos leitos dos rios em caso de chuva.

Para a Associação dos Atrativos Turísticos de Pirenópolis, o período chuvoso revela uma versão ainda mais bonita das cachoeiras e reforça a importância do ecoturismo sustentável.

Segundo a presidente da entidade, Eliana Pereira de Siqueira, visitar Pirenópolis nesta época significa desfrutar de paisagens mais verdes e, ao mesmo tempo, apoiar um modelo turístico que valoriza segurança e preservação.