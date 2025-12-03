Essas são as melhores frutas para a saúde das artérias, segundo especialistas

Algumas frutas comuns no dia a dia podem ajudar a “desentupir” as artérias — e muita gente nem imagina

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lukas)

As artérias são responsáveis por levar sangue rico em oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. Porém, maus hábitos como sedentarismo, alimentação desequilibrada, tabagismo e ganho de peso podem levar ao acúmulo de gordura nessas estruturas, comprometendo sua função.

Para manter esses vasos saudáveis, além de praticar exercícios e adotar uma dieta balanceada, incluir algumas frutas específicas pode fazer uma grande diferença.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, do Metrópoles, o angiologista e cirurgião vascular Herik Oliveira destacou quais frutas mais contribuem para a saúde arterial.

Segundo ele, esses alimentos auxiliam graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, fundamentais para proteger o endotélio — a camada interna das artérias.

1. Frutas vermelhas (morango, amora, framboesa e cereja)

Ricas em antocianinas, as frutas vermelhas são potentes antioxidantes naturais e atuam diretamente na redução de inflamações. De acordo com o especialista, elas ajudam a preservar a elasticidade das artérias e reduzem o risco de aterosclerose, processo em que placas de gordura se formam dentro dos vasos.

Além disso, contribuem para diminuir o colesterol ruim (LDL) e elevar o colesterol bom (HDL), favorecendo a circulação e impedindo o acúmulo de gordura. Para Herik, essas frutas são verdadeiras aliadas na melhora do fluxo sanguíneo.

2. Frutas cítricas (laranja, limão e acerola)

As frutas cítricas se destacam pela elevada concentração de vitamina C, nutriente essencial para a produção de colágeno. Essa proteína fortalece e dá elasticidade às paredes das artérias, ajudando a prevenir lesões e desgaste.

Com propriedades anti-inflamatórias, esses alimentos também reduzem a formação de placas de gordura e colaboram no controle da pressão arterial. Segundo Oliveira, elas auxiliam na dilatação das artérias, no equilíbrio de eletrólitos como o potássio e combatem radicais livres que prejudicam o endotélio.

3. Maçã

Entre as opções mais fáceis de incluir na rotina, a maçã ganha destaque por ser fonte de pectina, uma fibra solúvel que reduz os níveis de LDL e evita o acúmulo de gordura dentro das artérias.

Herik Oliveira ressalta que a fruta também contém flavonoides e polifenóis, compostos com forte ação antioxidante que protegem os vasos contra danos celulares e fortalecem sua estrutura interna.

Manter as artérias saudáveis não depende apenas de grandes mudanças — pequenas escolhas, como consumir regularmente essas frutas, já ajudam a proteger o coração e melhorar a circulação. Uma estratégia simples, natural e acessível para quem busca mais longevidade e qualidade de vida.

