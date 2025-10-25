10 formas de usar o vale-alimentação que você provavelmente não conhece
O vale-alimentação é um dos benefícios mais valorizados pelos trabalhadores brasileiros.
Além de ajudar nas compras do mês, ele garante mais liberdade na hora de escolher onde e como gastar.
Mas muita gente ainda não sabe que o vale-alimentação pode ser usado de diversas formas — e não apenas no supermercado.
A verdade é que, com um pouco de criatividade e informação, dá para aproveitar muito melhor esse benefício.
1. Padarias e confeitarias
Muita gente não sabe, mas o vale-alimentação pode ser usado em padarias.
Dá para comprar pães fresquinhos, bolos, frios e até lanches prontos.
É uma ótima opção para quem gosta de começar o dia com um café da manhã reforçado.
2. Açougues
O benefício também é aceito em açougues credenciados.
Assim, é possível comprar carnes, frangos e até produtos congelados sem precisar gastar dinheiro do salário.
3. Hortifrutis
As feiras e hortifrutis que aceitam vale-alimentação são ideais para garantir frutas, verduras e legumes frescos.
Além de economizar, você investe em uma alimentação mais saudável.
4. Lojas de produtos naturais
Muitos estabelecimentos que vendem grãos, castanhas, suplementos e produtos integrais já aceitam vale-alimentação.
É uma excelente alternativa para quem busca melhorar os hábitos alimentares.
5. Mercearias e empórios
Pequenos comércios de bairro também costumam aceitar o benefício.
Você pode comprar desde produtos básicos, como arroz e feijão, até itens mais específicos, como temperos e queijos artesanais.
6. Aplicativos de delivery
Alguns aplicativos de entrega permitem o pagamento com vale-alimentação.
Dessa forma, é possível pedir refeições prontas em casa sem gastar do próprio bolso — basta conferir se o restaurante aceita esse tipo de cartão.
7. Supermercados online
Além das lojas físicas, muitos supermercados virtuais aceitam vale-alimentação.
Isso facilita a vida de quem prefere fazer as compras do mês sem sair de casa.
8. Restaurantes por quilo e lanchonetes
O vale-alimentação também pode ser usado para pagar refeições prontas.
É ideal para quem almoça fora do trabalho e quer evitar usar o vale-refeição ou dinheiro.
9. Compras no atacado
Alguns atacadões já permitem o uso do vale-alimentação.
Isso ajuda a comprar em maior quantidade e economizar nas compras de casa.
10. Produtos de higiene e limpeza (em mercados credenciados)
Em certos supermercados, é permitido comprar produtos de limpeza e higiene junto com os alimentos.
Vale perguntar no caixa se o estabelecimento faz essa liberação.
