10 formas de usar o vale-alimentação que você provavelmente não conhece

Além de ajudar nas compras do mês, ele garante mais liberdade na hora de escolher onde e como gastar

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

O vale-alimentação é um dos benefícios mais valorizados pelos trabalhadores brasileiros.

Mas muita gente ainda não sabe que o vale-alimentação pode ser usado de diversas formas — e não apenas no supermercado.

A verdade é que, com um pouco de criatividade e informação, dá para aproveitar muito melhor esse benefício.

1. Padarias e confeitarias

Muita gente não sabe, mas o vale-alimentação pode ser usado em padarias.

Dá para comprar pães fresquinhos, bolos, frios e até lanches prontos.

É uma ótima opção para quem gosta de começar o dia com um café da manhã reforçado.

2. Açougues

O benefício também é aceito em açougues credenciados.

Assim, é possível comprar carnes, frangos e até produtos congelados sem precisar gastar dinheiro do salário.

3. Hortifrutis

As feiras e hortifrutis que aceitam vale-alimentação são ideais para garantir frutas, verduras e legumes frescos.

Além de economizar, você investe em uma alimentação mais saudável.

4. Lojas de produtos naturais

Muitos estabelecimentos que vendem grãos, castanhas, suplementos e produtos integrais já aceitam vale-alimentação.

É uma excelente alternativa para quem busca melhorar os hábitos alimentares.

5. Mercearias e empórios

Pequenos comércios de bairro também costumam aceitar o benefício.

Você pode comprar desde produtos básicos, como arroz e feijão, até itens mais específicos, como temperos e queijos artesanais.

6. Aplicativos de delivery

Alguns aplicativos de entrega permitem o pagamento com vale-alimentação.

Dessa forma, é possível pedir refeições prontas em casa sem gastar do próprio bolso — basta conferir se o restaurante aceita esse tipo de cartão.

7. Supermercados online

Além das lojas físicas, muitos supermercados virtuais aceitam vale-alimentação.

Isso facilita a vida de quem prefere fazer as compras do mês sem sair de casa.

8. Restaurantes por quilo e lanchonetes

O vale-alimentação também pode ser usado para pagar refeições prontas.

É ideal para quem almoça fora do trabalho e quer evitar usar o vale-refeição ou dinheiro.

9. Compras no atacado

Alguns atacadões já permitem o uso do vale-alimentação.

Isso ajuda a comprar em maior quantidade e economizar nas compras de casa.

10. Produtos de higiene e limpeza (em mercados credenciados)

Em certos supermercados, é permitido comprar produtos de limpeza e higiene junto com os alimentos.

Vale perguntar no caixa se o estabelecimento faz essa liberação.

