Policial militar de Goiás é preso tentando comprar bebê recém-nascido

Sargento foi detido com roupas de bebê, certidões de nascimento e uma arma. Corregedoria informou que ele foi afastado e acompanha o caso

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um policial militar de Goiás foi preso no Pará, acusado de tentar comprar um bebê recém-nascido no arquipélago do Marajó. Ele estava acompanhado de uma mulher e ambos foram detidos durante uma operação da Polícia Civil (PC) em Portel.

A informação foi publicada primeiro no blog do jornalista Domingos Ketelbey e confirmada pelo Portal 6.

Conforme a publicação, o sargento Adedilco Alves Viana e Brenda Rodrigues dos Santos já haviam sido citados em denúncias semelhantes em outras cidades do arquipélago, como Melgaço e Cachoeira do Arari.

De acordo com a PC do Pará, o flagrante ocorreu após monitoramento das equipes locais, que registraram uma nova oferta financeira feita pelo casal.

Com o militar, foram apreendidos uma arma de fogo, munições, roupas e itens de bebê, além de celulares que continham certidões de nascimento de crianças de outros estados. A filha de Brenda, de oito anos, foi entregue ao Conselho Tutelar.

O casal foi autuado por tráfico de pessoas, e um inquérito foi instaurado para aprofundar as investigações.

Em nota à TV Anhanguera, a Polícia Militar (PM) de Goiás informou que o sargento está afastado e que a Corregedoria acompanha o caso enquanto ele aguarda transferência para a reserva.

A defesa dos envolvidos não foi localizada até a última atualização desta reportagem.

