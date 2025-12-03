Prefeitura em Goiás abre inscrições de concurso com mais de 80 vagas para todos os níveis de ensino

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a a chance de participar

03 de dezembro de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Aragarças abriu inscrições para um concurso público com vagas de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Ao todo, são mais de 80 oportunidades em diversas áreas.

As funções disponíveis abrangem áreas administrativas, operacionais, de fiscalização, saúde e educação, incluindo auxiliar administrativo (05), auxiliar de serviços gerais (06), guarda/vigilante (05), mecânico (01), motorista (03), motorista de ambulância (02), operador de equipamentos pesados (01), pedreiro (02), auxiliar de farmácia (01), auxiliar de laboratório (01) e auxiliar de saúde bucal (07).

Há ainda vagas para fiscal de meio ambiente (01), fiscal de obras e posturas (01), fiscal de tributos (01), monitor de creche (05), técnico de enfermagem (05), técnico de laboratório e análises clínicas (01), técnico em radiologia (02), controlador interno (01), enfermeiro (05), farmacêutico (01), fisioterapeuta (01), fonoaudiólogo (02), médico veterinário (01), nutricionista (01), professor de educação básica infantil e anos iniciais, pedagogo (08) e guarda civil municipal (12).

As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, com salários entre R$ 1.518 e R$ 3.435.

As inscrições, abertas nesta quarta-feira (03), seguem até 06 de janeiro de 2026, de forma online, com taxas que variam de R$ 80 a R$ 130.

A Prefeitura disponibilizará atendimento presencial para candidatos que não tiverem acesso à internet ou necessitarem de esclarecimentos sobre o processo.

A seleção contará com prova objetiva no dia 08 de março de 2026 e, conforme o cargo, também poderá incluir prova de títulos, prova prática, avaliação psicológica, teste de aptidão física e curso de formação.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O edital completo está disponível para consulta em anexo.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

