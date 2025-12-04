Conheça uma das únicas cidades subterrâneas do mundo que abriga milhares de pessoas

Cidade impressiona turistas com sua imensa rede subterrânea que conecta shoppings, residências, estações e serviços

Isabella Valverde - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Céline Chamiot-Poncet)

Localizada na província de Quebec, Montreal é uma das cidades mais multiculturais e interessantes do Canadá. Com forte influência francesa — presente no idioma, na gastronomia e na arquitetura — o destino combina charme europeu com dinamismo urbano. É também o segundo maior centro francófono do mundo, ficando atrás apenas de Paris.

Arquitetura histórica e bairros icônicos

Um dos pontos mais visitados da cidade é o Vieux-Montréal (Velho Montreal), bairro histórico repleto de ruas estreitas de paralelepípedos, construções datadas do século XVII e cafés que parecem cenários de época.

Já no coração da cidade está o Monte Royal, parque projetado pelo paisagista responsável pelo Central Park. Com trilhas, mirantes e áreas de lazer, ele oferece uma das vistas mais bonitas da metrópole.

Cultura vibrante e referência internacional

Montreal também é considerada um polo cultural. A cidade é berço do mundialmente famoso Cirque du Soleil e sede de grandes festivais de música, cinema e comédia.

A gastronomia é outro destaque: além da influente culinária francesa, a cidade reúne chefs premiados, bares criativos e a tradicional poutine, prato típico muito apreciado por moradores e turistas.

A grandiosa cidade subterrânea de Montreal (RÉSO)

Entre as peculiaridades que tornam Montreal única está sua imensa rede subterrânea, chamada RÉSO ou Underground City. Com mais de 33 quilômetros de túneis interligados, ela conecta estações de metrô, shoppings, universidades, edifícios corporativos, hotéis e até residências.

Criado inicialmente para enfrentar o rigoroso inverno canadense, o sistema permite que as pessoas circulem em ambiente climatizado mesmo quando as temperaturas externas chegam a –30°C. Durante o inverno, mais de 500 mil pessoas passam diariamente pelos corredores subterrâneos.

Um exemplo mundial de urbanismo inteligente

O RÉSO não é apenas um refúgio do frio: ele se tornou um modelo internacional de planejamento urbano. Por sua funcionalidade, segurança e organização, inspira cidades que enfrentam condições climáticas extremas.

Com sinalização eficiente, áreas de convivência, praças de alimentação e corredores amplos, a estrutura funciona como uma verdadeira cidade dentro da cidade.

Um destino completo para explorar sobre e sob a terra

Montreal combina história, cultura, natureza e inovação. Suas ruas encantam pela arquitetura e pela atmosfera europeia, enquanto seus túneis subterrâneos surpreendem pela grandiosidade e praticidade.

Para quem visita o Canadá, a cidade oferece dois universos distintos e igualmente fascinantes: o charme do Velho Montreal e a vida pulsante que acontece discretamente sob os pés.

