Goiânia terá rotas gratuitas de ônibus para entrega de brinquedos do Natal do Bem; veja detalhes

Foram adquiridos 665 mil brinquedos para os 246 municípios goianos, com investimento de R$ 26,8 milhões

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2025

Estacionamento de ônibus em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social, em parceria com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), disponibilizará 222 rotas gratuitas de ônibus para o evento de entrega de brinquedos do Natal do Bem. A celebração está marcada para o próximo domingo (07), no Ginásio Goiânia Arena.

Na capital, serão distribuídos 20 mil brinquedos, que incluem bonecas, carrinhos que se transformam em patrola, bolas de futebol e vôlei, kits de panelinha e um jogo imobiliário personalizado com pontos turísticos de Goiás.

No total, foram adquiridos 665 mil brinquedos para serem entregues nos 246 municípios goianos.

As rotas em Goiânia foram organizadas com saída a partir das 06h, em pontos localizados em diversas regiões da cidade, como escolas, praças, igrejas e unidades de saúde.

Entre os locais atendidos estão Jardim São José, Vila Nova, Criméia Leste, Santos Dumont, Setor Central, Vila Santa Helena, Castelo Branco, Leste Universitário, Vila Pedroso, Jardim Novo Mundo, Grande Retiro, Parque Atheneu, Jardim Mariliza, Vale do Araguaia, Estrela Dalva, Finsocial, Novo Planalto, Jardim Curitiba e Balneário Me ia Ponte.

Os ônibus da Região Metropolitana, que incluem Aparecida de Goiânia, Goianira, Hidrolândia, Senador Canedo e Abadia de Goiás, transportarão exclusivamente crianças atendidas pela Central Única das Favelas (CUFA) e por entidades sociais cadastradas na OVG.

O evento de entrega contará com a presença do Papai e da Mamãe Noel, apresentações culturais, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce e sorteio de bicicletas doadas por parceiros da OVG e do Goiás Social.

