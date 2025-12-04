Emagrecedores ilegais vendidos pelas redes sociais: polícia desmantela esquema em Goiânia

Criminosos atraíam clientes com a promessa de emagrecimento rápido, mas omitiam os graves riscos de dependência química

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2025

Apreensão foi realizada em uma casa de Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um esquema, que comercializava via redes sociais medicamentos ilegais com a promessa de emagrecimento rápido, foi descoberto pela Polícia Civil (PC) em Goiânia, na quarta-feira (03). Os ilícitos eram distribuídos para todo o Brasil.

A ação foi realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), que cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar na Região Noroeste de Goiânia, onde funcionava um centro de armazenamento e distribuição dos produtos.

A investigação teve início após denúncias apontarem a venda indiscriminada de emagrecedores, que eram comercializados por meio de perfis em redes sociais, distribuídos para consumidores em todo o Brasil.

O monitoramento policial identificou que a residência era utilizada como ponto central do esquema. Os criminosos atraíam clientes com a promessa de emagrecimento rápido, mas omitiam os graves riscos de dependência química associados às substâncias.

Durante o cumprimento do mandado, que contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia, as equipes apreenderam medicamentos, insumos para a aplicação, documentação com indícios de falsificação e material publicitário do esquema.

Todo o material será periciado para rastrear os fornecedores da substância ilícita e mapear a extensão da rede de clientes que colocaram a saúde em risco. Uma mulher chegou a ser conduzida à delegacia policial para prestar esclarecimentos.

A PC ainda alertou que a venda de medicamentos sem registro, de procedência ignorada ou manipulados sem as devidas condições sanitárias, configura crime hediondo contra a saúde pública.

As investigações seguem com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na cadeia de distribuição.

