Google permite que empresas monitorem mensagens enviadas pelos funcionários

Chamada de Android RCS Archival, nova função permite que empregadores interceptem ou arquivem conversas de aparelhos gerenciados pela empresa

Folhapress - 04 de dezembro de 2025

Tela do Google. (Foto: Bastian Riccardi/Pexels)

Nova função do Google permite compartilhar mensagens de celular Android corporativo com o empregador. Ainda que função seja configurada por administradores de tecnologia da informação, as pessoas são avisadas.

Serviço empresarial permite “guardar” mensagens trocadas. Chamado de Android RCS Archival, ele permite que empregadores interceptem ou arquivem conversas de aparelhos gerenciados pela empresa.

Comunicação feita via SMS e pelo app Mensagens do Android são gravadas. Chats trocados via app Mensagens usam o procolo RCS, que tem criptografia (protegidos) de ponta a ponta. No entanto, com essa nova solução do Google os conteúdos podem ser vistos pela companhia.

Monitoramento não funciona no WhatsApp e em outros apps de comunicação. Escopo da “gravação” é apenas os aplicativos de comunicação do Google neste contexto empresarial.

Pessoas que terão comunicação “monitorada” são notificadas. Ao abrir o app Mensagens, aparece uma notificação dizendo que “as mensagens são monitoradas pela administração de tecnologia da informação”. Não há opção de desativar, é apenas um aviso de que o conteúdo pode ser observado.

“Monitoramento” de mensagens é importante para alguns setores da economia. Em comunicado, o Google cita que esta não é apenas “uma boa prática de comunicação”, mas algo importante para “atender requisitos regulatórios rigorosos”

TEAMS VAI DEDURAR SE VOCÊS ESTÁ EM HOME OFFICE

No início de novembro, Microsoft divulgou que Teams poderá “dedurar” se alguém está presencial ou não. Uma atualização prevista para dezembro diz que a plataforma, baseado na rede conectada, vai conseguir dizer se está no trabalho ou de casa.

O recurso estará desativado por padrão. Caberá ao administrador da rede ativá-lo ou não e, em caso positivo, poderá perguntar se as pessoas concordam ou não com essa funcionalidade (no caso, informar se estão no local de trabalho baseado na conexão Wi-Fi).