Homem é preso em Anápolis por gravar e armazenar vídeos sexuais com menores de idade

No aparelho, foram encontrados mais de 400 arquivos com cenas envolvendo crianças nuas

Gabriella Pinheiro - 04 de dezembro de 2025

Homem é preso suspeito de armazenar vídeo sexual com menores de idade. (Foto: PCGO)

Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (04), suspeito de gravar e armazenar mais de 400 arquivos com cenas envolvendo crianças nuas em chamadas de vídeo com ele, em Anápolis.

A ação foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Conforme as investigações, a ação é decorrente de um trabalho para apurar a realização e o armazenamento de arquivos contendo imagens e vídeos de crianças e adolescentes em situação de abuso sexual.

Diante dos elementos reunidos, foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão, além da quebra telemática de aparelhos eletrônicos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram o computador do investigado e, nele, os conteúdos criminosos.

Assim, ele foi conduzido para a delegacia, onde foi preso em flagrante. O telefone dele também foi apreendido e será submetido à análise pericial.

