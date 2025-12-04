IFG abre vagas para novo curso de especialização gratuito e na modalidade a distância

Pós é voltada para profissionais de diversas áreas e tem inscrições abertas até o dia 22 de dezembro

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está oferecendo uma oportunidade para profissionais que buscam qualificação: a Especialização em Tecnologia em Bebidas, com 40 vagas disponíveis no Polo UAB Anápolis.

O curso é totalmente gratuito e será realizado na modalidade a distância. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de dezembro.

A especialização é voltada principalmente para professores que atuam ou desejam atuar nas áreas de química, bebidas ou afins, além de todos os interessados em ingressar ou se aprofundar na indústria de bebidas. Para se candidatar, é necessário possuir graduação nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias ou Ciências da Saúde, seguindo a tabela do CNPq.

O processo seletivo será conduzido por meio de análise curricular e comprovação de experiência. Para participar, o interessado deve realizar o cadastro no site do IFG, preencher a ficha de inscrição online e enviar a documentação exigida no edital.

Vale frisar que todo o curso será feito de forma remota, sem a necessidade de encontros presenciais. O edital completo e todas as informações adicionais podem ser consultadas no site do IFG, na área de seleções em andamento. Quem tiver dúvidas pode solicitar mais detalhes pelos números (62) 99903-8589 ou (62) 99179-0546.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!