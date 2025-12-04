Inmet alerta para quatro dias consecutivos de chuva em Goiás, de até 70 mm; confira previsão do tempo

Ação é consequência da formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul no Brasil

Gabriella Pinheiro - 04 de dezembro de 2025

Tempestades podem alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta informando que cidades das regiões Norte e Noroeste de Goiás devem registrar quatro dias seguidos de chuva.

De acordo com o órgão, o cenário é consequência da formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil.

Ao G1, o meteorologista Danilo Siden explicou que a condição deve permanecer vigente até o dia 10 de dezembro. A previsão indica índices pluviométricos acima de 50 mm por dia, podendo chegar a 70 mm.

“Em Goiás, a gente tem a previsão de vários dias consecutivos com pancadas de chuva, principalmente na parte mais ao norte, e isso deve continuar persistindo até o dia 10”, disse.

A expectativa é que cidades que fazem divisa com Tocantins e Mato Grosso registrem maior volume de chuva — caso de Porangatu, Itapaci e Aragarças.

Vale destacar que, conforme o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), na quinta-feira (05) todas as cidades do Estado estão sob risco de tempestades, com possibilidade de raios e eventual queda de granizo.

A explicação se deve ao avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, que provocará mudanças nas condições do tempo.

