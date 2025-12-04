Jovem denuncia ter sido apalpada por homem dentro de ônibus em Anápolis

Vítima estava a caminho do trabalho, por volta das 07h, quando a situação foi percebida por passageiros e pelo motorista

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2025

Ônibus de transporte coletivo da rede municipal. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 25 anos, denunciou ter sido importunada sexualmente por um homem enquanto trafegava em um ônibus coletivo da Urban, em Anápolis, na manhã desta quinta-feira (04). Na ocasião, o suspeito teria apalpado os seios dela, além de supostamente ameaçar roubar os ocupantes do veículo.

A vítima estava a caminho do trabalho, por volta das 07h, e não conseguiu reagir à ação, apenas pôde pedir ajuda aos outros passageiros.

A situação foi percebida também pelo motorista, que acionou a Polícia Militar (PM) ao local. O veículo foi abordado na Avenida Brasil Sul, na altura do bairro Parque São João.

O suspeito, de 58 anos, apontado como visivelmente alterado pelos presentes, não respondeu aos questionamentos dos policiais e afirmou não se lembrar do que havia ocorrido.

O caso foi registrado como importunação sexual e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

A reportagem entrou em contato com a Urban e solicitou uma posição oficial. Confira, abaixo, o posicionamento emitido pela empresa.

“Houve o relato de passageiros ao motorista de uma possível situação de assédio. Imediatamente, o motorista acionou a polícia militar, a qual compareceu no local e conduziu o “suspeito” e a “vítima” à delegacia. A empresa URBAN está colaborando com a apuração junto às autoridades policias.”

