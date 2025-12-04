Motorista é preso em Anápolis após causar acidente e bafômetro revelar nível altíssimo de álcool

04 de dezembro de 2025

Motorista embriagado conduzia um Monza no momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante em Anápolis após se envolver em um acidente automobilístico, no bairro Vila Santa Isabel. Ao realizar o teste do bafômetro, o aparelho indicou um consumo de álcool quase quatro vezes maior do que é considerado crime.

Conforme a Polícia Militar (PM), o autor do acidente, que conduzia um Monza SL, avançou um sinal de pare no cruzamento entre a Avenida Dinamarca e a Rua 02, por volta das 23h desta quarta-feira (03).

Durante a manobra, ele colidiu com uma motocicleta Honda CG, levando o piloto, de 41 anos, ao solo.

Após a batida, o condutor do carro desceu do veículo e prestou assistência, aguardando a chegada das autoridades.

Logo ao chegar no local, a PM questionou o motorista se ele havia consumido álcool e ofertou o teste do bafômetro, ao qual ele inicialmente recusou, mas eventualmente acabou concordando.

O aparelho indicou a concentração de 1.16 mg/L, o que configura crime de trânsito. Vale destacar que, de 0,05 mg/L a 0,33 mg/L, é considerado apenas infração administrativa. A partir deste limite, a legislação já enquadra como crime. Logo, o motorista estava com quase quatro vezes a mais de álcool no sangue do que o marco legal.

O condutor foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão formalizada pelos crimes de condução de veículo sob a influência de álcool e também por não estar habilitado.

