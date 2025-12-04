Trabalhadora receberá indenização após notar câmeras no vestiário de empresa em Anápolis

Contratante se defendeu, afirmando que dispositivos não estavam virados para espaço destinado a troca de roupas

Davi Galvão Davi Galvão -
Imagem ilustrativa de câmera de segurança. (Foto: ilustração)
Imagem ilustrativa de câmera de segurança. (Foto: ilustração)

Uma auxiliar de produção, que trabalha em uma indústria de cosméticos em Anápolis, conquistou uma vitória na Justiça e irá ser indenizada após descobrir a presença de câmeras no vestiário.

A decisão, da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), manteve a condenação contra a empresa, mas reduziu o valor total da indenização.

Conforme conta nos autos do processo, a empresa instalou uma câmera de monitoramento dentro do vestiário feminino, o que, segundo o colegiado, expôs as trabalhadoras ao risco de captação indevida de imagens e comprometeu a privacidade no ambiente laboral.

Leia também

De acordo com a sentença da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis, o equipamento filmava a área dos armários, espaço dentro do próprio vestiário e sem qualquer barreira física.

Embora a câmera não estivesse direcionada aos boxes de troca, a configuração permitia que funcionárias, eventualmente, saíssem parcialmente desnudas até o armário, além de ficarem vulneráveis a eventual divulgação de imagens.

Com base nisso, o juiz reconheceu o dano moral e condenou a empresa, mas as duas partes recorreram.

A indústria buscava reverter a condenação, alegando que a câmera era fixa, voltada apenas aos armários, e que havia orientação para que trocas de roupa ocorressem somente em áreas reservadas.

Já a trabalhadora pedia aumento da indenização, sustentando que o equipamento estava no mesmo ambiente de uso íntimo, sem separação física adequada.

Ao analisar os recursos, o relator destacou que os vídeos do processo mostram a câmera posicionada muito próxima aos boxes, sem qualquer barreira que impedisse a captação de imagens no momento da troca de roupas.

Para ele, a simples existência desse risco já compromete a sensação de privacidade e caracteriza ofensa à dignidade da empregada.

O magistrado lembrou ainda que, nesse tipo de situação, “o dano moral é presumido e independe de prova de efetivo constrangimento”.

Por unanimidade, os desembargadores ajustaram o valor da indenização de R$ 7 mil para R$ 3,5 mil.

Além disso, o colegiado, também reconheceu que a auxiliar exerceu, por cerca de 60 dias, funções típicas de líder sem receber a remuneração correspondente, garantindo-lhe o direito às diferenças salariais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias