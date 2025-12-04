Motorista de aplicativo fica surpreso ao ver o nome de passageiro que chamou corrida em Anápolis
Solicitante estava em uma distribuidora de bebidas e tinha boa avaliação na plataforma
O motorista de aplicativo e influencer, Lucas Dias, publicou mais uma situação curiosa do cotidiano, enquanto trabalhava em Anápolis. Do nada, ele começa a gravar quando recebe a solicitação de um “ex-jogador caro”.
Lucas repercutiu o que passou dizendo que a situação só aconteceria em Anápolis. “Aquele jogador famoso, eu acho que é ele mesmo. Olha nome dele”, iniciou, citando que seria o Ibrahimović, sueco considerado um dos maiores centroavantes do mundo quando atuava.
O influenciador demostrou intenção em buscá-lo, porque o “homem”, era 5 estrelas e tinha feito 42 corridas na plataforma de mobilidade que aceitou a chamada. “Será que ele mudou para cá, tá jogando na Anapolina”, pensou.
Percebendo que o tal Ibrahimović estava em uma distribuidora de bebidas, ele foi para o local logo em seguida para, segundo Lucas, ver se se tratava do ex-jogador de futebol. “Será que é ele?”, questionou.
Quando chegou ao local, viu que, na verdade, o solicitante não era tão famoso quanto pensou, com dois adolescentes entrando no carro do motorista de aplicativo.
“Cheguei aqui para buscar o Ibrahimović. Meu filho, bom?”, sendo respondido com uma gíria bem goiana: “só o ouro”. O xará do ex-centroavante disse que estaria no treino de futebol, confirmando que tinha o mesmo nome do astro sueco.
Entrando na brincadeira, o adolescente disse que teria como provar que se chamava daquela maneira, o que foi dispensado pelo influenciador. “Eu acredito em você”, citou, sugerindo que o colega dele seria o Messi.
O parceiro de Ibrahimović, na verdade, se chama João Pedro. “Esse aqui é mais brasileiro”, encerrou a publicação feita no @uberhistorias.
