Esperado clássico entre Anápolis e Anapolina só acontece em fevereiro

Tabela da competição foi divulgada, com as duas equipes da cidade se confrontando na última rodada da primeira fase da competição

Paulo Roberto Belém - 28 de novembro de 2025

Torcidas de Anápolis e Anapolina estão na expectativa pelo Goianão 2026. (Foto: Reprodução )

A divulgação da tabela do Campeonato Goiano de 2026 pela Federação Goiana de Futebol (FGF) na última quarta-feira (26), frustrou a expectativa dos torcedores de Anápolis Futebol Clube e da Anapolina SAF em vê-los, novamente, em um clássico.

Isso porque o encontro das duas equipes da cidade na competição não será tão breve, só acontecendo na última rodada da primeira fase do Goianão. Assim, quem estava empolgado de ver os dois times se duelando em campo, terá de esperar um pouco mais.

Isso se dará em 08 de fevereiro, com o Galo da Comarca sendo o mandante da partida contra a Rubra, que está marcada para o Estádio Jonas Duarte, às 16h. Com isso, o duelo ocorre após os rivais da cidade tiverem disputado sete jogos cada.

Caminho do Anápolis

O Tricolor, que permaneceu no Goianão após a vice-liderança na competição de 2025, estreia no Campeonato Goiano de 2026 contra o Atlético, fora de casa. Isso no dia 10 de janeiro.

Em seguida, o Anápolis pega o Centro Oeste e o Vila Nova em casa e depois o Inhumas jogando fora. Novamente, em casa, enfrenta o CRA Catalano, seguindo com Goiatuba e Abecat fora de casa.

Percurso da Anapolina

Já a Rubra, que foi campeã da Divisão de Acesso de 2025, marcará o retorno à Elite do Goianão em casa, jogando contra o Inhumas, no dia 11 de janeiro.

Os jogos seguintes da Anapolina têm Vila Nova e Goiatuba fora de casa, CRA Catalano e Goiás, em casa, contra Jataiense novamente fora e Aparecidense na cidade de Anápolis.

